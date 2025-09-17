¿De cuánto es la multa por no tener libreta militar en Colombia?

Los hombres deben definir su situación militar entre los 18 y 50 años. Foto: Ejército Nacional de Colombia

En Colombia, todo hombre que llega a la mayoría de edad debe prestar el servicio militar o definir su estatus, un trámite obligatorio que se materializa con la obtención de la libreta militar.

La normativa establece que los hombres debe acudir a las convocatorias de reclutamiento, solicitando una exención o adelantando el trámite para recibir la libreta según la situación particular de cada persona.

Ignorar esta obligación puede derivar en restricciones importantes. Entre ellas están la imposibilidad de graduarse de la universidad, acceder a determinados empleos en entidades públicas o privadas, participar en concursos del Estado o postularse a cargos de elección popular. Además, en ciertos casos, también se limitan trámites como la expedición del pasaporte o la salida del país.

Adicional, según la Ley 2341 de 2023, “Tu Libreta Militar Ya” ese establecen condiciones más claras y ágiles para realizar el trámite.

Multa por no tener libreta militar en Colombia ¿Cuánto es?

Según lo dispuesto en esta ley, quienes no resuelvan su situación militar dentro de los plazos establecidos deberán asumir sanciones económicas calculadas en proporción a sus ingresos.

Para personas sin ingresos mensuales económicos, el cinco por ciento (5%) de un (1) smlmv.

Para personas con ingresos mensuales inferiores o igual a dos (2) smlmv, el quince por ciento (15%) de un (1) smlmv.

Para personas con ingresos mensuales entre dos (2) smlmv y cuatro (4) smlmv, el veinticinco por ciento (25%) de un (1) smlmv.

Para personas con ingresos mensuales superiores a cuatro (4) smlmv, el cincuenta por ciento (50%) de un (1) smlmv.

¿Cuánto vale la libreta militar 2025 en Colombia?

En Colombia, la ley establece la “cuota única de compensación militar” como un aporte económico, individual y obligatorio que los ciudadanos deben cancelar al Tesoro Nacional.

El valor de la libreta militar para estudiantes universitarios se determina según su nivel de ingresos: