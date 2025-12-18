Cumbre sobre Ucrania, el tarjetón electoral y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El registrador nacional hablará sobre el orden de los partidos en el tarjetón electoral de Congreso en 2026

Este jueves 18 de diciembre, el registrador nacional, Hernán Penagos, dará declaraciones sobre el sorteo de agrupaciones políticas en las nuevas tarjetas para las elecciones a Congreso de la República en 2026.

Este sorteo se hace con el propósito de definir cuál será el orden de los partidos en la tarjeta electoral que será usada en las elecciones a Senado y Cámara el 8 de marzo del año entrante. Este es el paso a seguir luego de que las listas de cada uno de los partidos quedaran oficialmente conformadas el pasado 15 de diciembre.

🔴 Cumbre de la Unión Europea debate uso de activos rusos para ayuda a Ucrania

Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre crucial para avanzar en el mecanismo de ayuda financiera a Ucrania, basado en préstamos respaldados por los aproximadamente EUR 300.000 millones en activos rusos inmovilizados tras la invasión de 2022.

Esta medida busca garantizar la solvencia de Kiev ante el agotamiento de sus reservas, con un paquete inicial de hasta EUR 50.000 millones ya aprobado en 2024, pero ahora ampliado mediante ganancias generadas por esos fondos.

Bélgica lidera la resistencia, al custodiar la mayor parte de estos activos en Euroclear (unos EUR 200.000 millones), por temor a represalias de Moscú, incluyendo demandas legales o contraataques financieros contra instituciones europeas. Rusia ha advertido de “consecuencias catastróficas” y prometido confiscaciones recíprocas de propiedades occidentales.

🔴 Nacional tricampeón de Copa BetPlay

Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa BetPlay 2025 después de imponerse 1-0 en la final contra Independiente Medellín, en una definición histórica marcada por el clásico paisa.

Hasta antes de esta definición, Nacional llegaba a la final con siete títulos en su historial y con un dato que explicaba buena parte de su fortaleza copera: nunca había perdido una final de Copa. La edición 2025 no fue la excepción. El triunfo en el Atanasio Girardot le permitió sumar su octava estrella y, además, cerrar un tricampeonato consecutivo, luego de haber ganado también en 2023 y 2024.

Sin embargo, el título, conseguido tras el 1-0 sobre Deportivo Independiente Medellín, quedó rápidamente en segundo plano cuando, apenas terminó el partido, la celebración verdolaga se vio interrumpida por hechos de violencia en las tribunas. Mientras los jugadores de Nacional se disponían a festejar en el campo, se desataron disturbios en una de las tribunas ocupadas por la hinchada del DIM. Hubo enfrentamientos con la Policía, lanzamiento de objetos y escenas de tensión que obligaron a suspender cualquier intento de premiación inmediata.

🔴 Jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su apartamento en Cúcuta

La jueza penal Vivian Polanía fue encontrada muerta en la tarde del pasado 17 de diciembre en su apartamento en Cúcuta (Norte de Santander). Según la versión de las autoridades, su hijo recién nacido estaba en la habitación al lado del cuerpo.

El menor fue atendido por personal médico y está estable de salud, mientras que la Fiscalía, la Policía y demás autoridades adelantan pesquisas para determinar cuál fue la causa de la muerte de la funcionaria judicial. Segú dijo el comandante de Policía de esa ciudad, el cuerpo, aparentemente, no presentaba signos de violencia.

Polanía, quien era abogada de la Universidad Católica, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho con Énfasis en Derechos Humanos y quien estuvo en la rama judicial por más de 15 años, estuvo bajo el foco público desde 2020, cuando en una audiencia virtual fue vista fumando y en ropa interior durante la audiencia. Por ese hecho, fue suspendida unos meses de su cargo al que regresó en febrero de 2023.

🔴 ¿Cómo va la economía colombiana?

Este jueves, el DANE publicará los datos acerca del desempeño económico en octubre que se agrupan en el Indicador de Seguimiento Económico (ISE).

El ISE monitorea mensualmente cómo se comporta la economía, aunque no es una medición de valor agregado, como el PIB. Pero ayuda, justamente, a tomarle la temperatura a los sectores con mayor periodicidad que el PIB (que analiza trimestralmente).

Para este punto, las proyecciones apuntan a que la economía finalizará el año alrededor de 2,5 %, lo cual representa una cifra bastante más saludable que en 2024 (1,7 %), a pesar de las dificultades fiscales por las que atraviesan las cuentas nacionales.

🔴 Hace 25 años TransMilenio realizó su primer viaje

El 18 de diciembre del año 2000 Transmilenio inició operaciones con una flota de 14 buses. Más de 19.000 bogotanos se subieron por primera vez a los buses articulados que, en esa primera fase, transitaban desde el portal de la 80 hasta la estación Tercer Milenio, en la Av. Caracas..

Hoy el sistema cuenta con 2.202 buses troncales y más de 7.00 zonales, 142 estaciones, nueve portales y moviliza a cerca de cuatro millones de personas al día.

A 25 años de su creación, hablamos de un sistema tan indispensable como cuestionado. “Víctima de su propio éxito”, como se ha repetido con los años, es innegable que TM no solo le cambió el ritmo a la ciudad, al rescatar a los ciudadanos de los eternos viajes y “la guerra del centavo” , sino que es epicentro de importantes debates como la movilidad digna, la cultura ciudadana, la seguridad y los colados. El Sistema es, al tiempo, columna vertebral y espejo de las paradojas de una metrópoli como Bogotá.

🔴Después de 30 años, Colombia formaliza sus primeros territorios indígenas

El presidente Gustavo Petro ya firmó los decretos que formalizan las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura político-administrativa que quedó contemplada en la Constitución Política de 1991. Básicamente, en su artículo 286, estableció que la estructura del Estado colombiano no solo estaría conformada por los distritos, municipios y departamentos, sino también por los territorios indígenas. Sin embargo, luego de más de tres décadas, las ETI no se habían concretado.

En las últimas semanas, los ministerios del Interior, Salud, Ambiente, Educación e Igualdad ya habían dado el paso clave para saldar esa deuda con los pueblos étnicos: habían firmado el instrumento que oficializa la existencia de las ETI, denominado “Acuerdo Intercultural”.

En total, ocho territorios, ubicados en la Amazonia colombiana, presentaron al Gobierno sus Acuerdos Interculturales. Se trata de PANI, Bajo Río Caquetá, Río Tiquié, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Arica, UITIBOC-Asoiantam y Ríos Cotuhé y Putumayo - CIMTAR, que se distribuyen entre los departamentos de Vaupés y Amazonas.