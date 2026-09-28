Abren inscripciones para la Media Maratón de Cundinamarca, la más grande del departamento

El departamento reunirá una vez más a grandes atletas, en una nueva versión de la Media Maratón de Cundinamarca. La Gobernación lanzó este lunes la convocatoria para el tradicional certamen deportivo, que este año se desarrollará en uno de sus municipios más icónicos: Anapoima. Así lo dio a conocer el gobernador Jorge Emilio Rey, quien destacó que el certamen apunta a que cada vez más ciudadanos tengan acceso al deporte y, de paso, conozcan la región, como lo hicieron con la carrera en 2024, que se realizó en Zipaquirá, y la de 2025, que se…

El departamento reunirá una vez más a grandes atletas, en una nueva versión de la Media Maratón de Cundinamarca. La Gobernación lanzó este lunes la convocatoria para el tradicional certamen deportivo, que este año se desarrollará en uno de sus municipios más icónicos: Anapoima. Así lo dio a conocer el gobernador Jorge Emilio Rey, quien destacó que el certamen apunta a que cada vez más ciudadanos tengan acceso al deporte y, de paso, conozcan la región, como lo hicieron con la carrera en 2024, que se realizó en Zipaquirá, y la de 2025, que se corrió a orillas del Magdalena, en Girardot.

Este año, la carrera se realizará el sábado 21 y domingo 22 de octubre y la inscripción tendrá un costo de COP 80.000. Luz Marina Chuquen, gerente de Indeportes Cundinamarca, entidad que lidera la Media Maratón, confirmó que este año habrá oportunidades para que grandes atletas compitan en las rutas de 10K y 21K, pero también tendrá la alternativa para participar en familia, con las modalidades de 3K-canicross o 5K.

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“La Media Maratón de Cundinamarca 2026 dispondrá de una bolsa de COP 102 millones en premios y los participantes que completen la competencia y crucen la meta recibirán la medalla conmemorativa del evento. La premiación reconocerá a los tres primeros atletas de cada categoría en las cuatro distancias”, subraya la Gobernación.

Carrera por el desarrollo

La Media Maratón de Cundinamarca ha comprobado en el pasado que los municipios sede reciben réditos más allá de lo deportivo. En 2024, por ejemplo, Zipaquirá, y en 2025, en Girardot, registraron altos índices de ocupación hotelera y un aforo de poco más de 8.000 competidores. Esto generó un efecto dominó donde se evidenció beneficios económicos, culturales y mostró que estos municipios se pueden fortalecer como referentes turísticos del departamento y el país.

En esta nueva cita “runner”, la Gobernación ultima detalles para ofrecer un buen espectáculo deportivo y, a la par, generar desarrollo económico y local en Anapoima. “El municipio cuenta con una amplia oferta de alojamiento, con más de 30 hoteles, hospedajes y establecimientos turísticos, además de fincas y casas de recreo disponibles para los visitantes. La jornada también contará con una oferta comercial y gastronómica, que permitirá a participantes y acompañantes disfrutar de los productos, servicios y restaurantes que hacen parte de la actividad turística del municipio”, acota la Gobernación.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, profundiza en que la cita deportiva genera impactos para los municipios sede, pero también para emprendedores y otras zonas aledañas que se benefician de la alta afluencia de público en un corto período de tiempo: “La Media Maratón fortalece el turismo deportivo y ayuda a activar la economía local. Esto reafirma la promoción del deporte como eje de salud, cohesión social y proyección regional”.

Renombre internacional

La Gobernación confirmó que hay varios atletas de alto rendimiento que tendrán protagonismo en la Media Maratón y competirán por la gloria. Por ejemplo, representando al departamento estarán David Gómez González, quien ganó la Maratón de Medellín y la carrera Allianz 15K, también en la capital antioqueña, en 2025. A él se suma Dylan Carrasco, campeón panamericano sub20 en la categoría de 1.500 metros, y Nicolás Herrera, considerado como el mejor corredor latinoamericano en la Media Maratón de Barcelona en 2025.

Pero otras figuras de renombre nacional e internacional también participarán. Lilian Jelagat y Joseph Kiptum aterrizarán desde Kenia, en África, para asistir a la Media Maratón de Cundinamarca, al igual que Carlos Andrés Sanmartín, galardonado en los Juegos Bolivarianos de 2025. De hecho, la Gobernación espera que más figuras de renombre mundial y nacional se sumen a la carrera para brindarle un halo de competitividad y convertir al municipio de Anapoima como un destino tanto turístico como deportivo en Colombia.

Si está interesado en la inscripción, tarifas o modalidades de la Media Maratón de Cundinamarca puede conocer más información a través de la página web de la Gobernación o acceder directamente a través de este enlace.

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