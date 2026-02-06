UAESP y operadores finalmente firman prórroga de contratos para prestación de aseo

Recolección de Basuras en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la tarde de este viernes, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la UAESP y los actuales cinco operadores de aseo firmaron la prórroga de los contratos por un término que duraría hasta noviembre de 2027.

La noticia llega a escasos cinco días en que la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) termina el 11 de febrero, luego de 8 años de prestación. Si bien el marco legal dejaba a Bogotá en un único camino de libre competencia (donde no hay fronteras y el usuario escoge su operador), por orden Constitucional, la CRA le lanzó un salvavidas al Distrito a través de la Resolución 1027 de 2026.

No hay cambios

Por los siguientes dos años, la ciudad seguirá dividida en cinco zonas, donde los actuales cinco operadores (Promoambiental Distrito, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia) continuarán con el servicio de recolección, barrido y limpieza.

Pero bajo un contexto donde a estas empresas se les han aperturado nueve procesos disciplinarios y una sanción a uno de ellos por incumplimiento de rutas, el alcalde agregó que por ese período de tiempo va a haber mejoras operativas.

“Llegarán cerca de 35 nuevos camiones compactadores y fortalecimos también las capacidades de monitoreo. De esa forma, tendremos una interventoría más fuerte”, sentenció.

La ampliación de los contratos podría terminarse antes de noviembre de 2027, hasta tanto se cumplan dos condiciones: la CRA expida el nuevo marco tarifario de aseo antes de mayo y el Distrito acelere la definición y presentación del esquema que regirá en Bogotá.

Con esto claro, la UAESP debe presentar ante la CRA, entre junio y agosto, nuevamente la solicitud de autorización para crear nuevas ASE y la Comisión tendrá cinco meses para tomar una decisión. De ser favorable, el Distrito podría abrir licitación en el primer semestre de 2027, para adjudicar los contratos por ocho años o más en noviembre o mucho antes.

