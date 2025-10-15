Alcaldes reclaman a MinVivienda por falta de aprobación de proyectos de Acueducto

70 alcaldes y el gobernador de Cundinamarca firmaron la solicitud para la viabilidad de los proyectos. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Hasta la sede del Ministerio de Vivienda, llegaron alcaldes y alcaldesas de 70 municipios de Cundinamarca, junto al gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, para radicar una solicitud reclamando, lo que aseguran, es un retraso de esa cartera ministerial para la aprobación de 66 proyectos de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) entre otros, que están quietos hace 20 meses.

"Esto afecta a comunidades rurales y urbanas, retrasa el desarrollo local y compromete los planes de gobierno municipales y departamentales”, señaló el alcalde de El Rosal, Jorge Mikán.

El gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Jorge Machuca, recordó que el Ministerio tiene la obligación de emitir observaciones en un máximo de 15 días hábiles, según los artículos 16 y 18 de la Resolución 0661 de 2019, plazo que en este caso se ha incumplido reiteradamente.

“Lo que pedimos es acompañamiento técnico y claridad sobre los ajustes necesarios para que los proyectos avancen. No se trata solo de revisar requisitos, sino de facilitar soluciones”, puntualizó Machuca.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, puntualizó que incluso algunos proyectos ya cuentan con permisos, pero “creemos que el Ministerio, no cuenta con personal técnico disponible, ni la capacidad para revisar y aprobarlos”.

Por ende, añadió que $820.000 millones están congelados. “Son recursos propios de los entes territoriales. No le estamos pidiendo cofinanciación. Lo único que pedimos es que aprueben estos proyectos a través del mecanismo de ventanilla única".

El mandatario espera que se realice la mesa técnica de seguimiento luego de anunciarse el pasado 25 de septiembre y tras dos reuniones con la ministra, Helga Rivas, pues advirtió además que la Ley de Garantías Electorales, próxima a entrar en vigencia, impedirá la firma de nuevos convenios, lo que pondría en riesgo la ejecución de obras que requieren entre 18 y 24 meses para su culminación.

Consultamos con el Ministerio de Vivienda sobre estos presuntos retrasos, pero al término de esta publicación no hubo respuesta.

