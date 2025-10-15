Distrito sí puede intervenir bares que utilizan fachada como sindicatos

Uniformado inspecciona botellas de licor durante la intervención al bar “sindicato”. Foto: Secretaría de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con cifras reveladas por el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, existen cerca de 200 establecimientos comerciales en 19 localidades de la ciudad, que funcionan bajo la fachada de sindicato.

Un problema no menor, si se tiene en cuenta que en muchos de estos bares nocturnos se permite la entrada de niños, niñas y adolescentes, incluso con casos de trata de personas, además de venta de licor a menores, alucinógenos y armas cortopunzantes y de fuego.

Lea más: Cayó banda delincuencial dedicada al paseo millonario en la Zona Rosa

A pesar de ello, para el órgano de control existe una falta de articulación Distrito y Gobierno que permita una estricta inspección, vigilancia y control de estos lugares. Por ello, en la tarde del martes, convocó a una mesa de trabajo resolutiva.

Y es que desde la Alcaldía, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseveró que “es inaceptable que la Policía esté vetada para entrar”. A lo que se sumó la voz del alcalde, Carlos Fernando Galán, instando al Ministerio de Trabajo para entregarles datos sobre donde están ubicados estos falsos sindicatos para “poder entrar”.

Es por ello que al término del encuentro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró que la fuerza pública puede sellar cualquier establecimiento comercial que se ampare en la figura “sindicato”, si no cumplen con los requisitos para su funcionamiento.

“El registro de sindicato no habilita a estas organizaciones para funcionar como establecimientos comerciales, por lo tanto, las autoridades pueden realizar la inspección, vigilancia y control de estos establecimientos y verificar que cumplan los requisitos”, agregó.

Por su parte, Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, recordó que en 2023 Bogotá logró que el Ministerio del Trabajo expidiera un auto administrativo “para que de manera transitoria se dotara de funciones de inspección del trabajo a la Secretaría de Seguridad, de manera que, los controles a estos sitios, no se hicieran como bares, sino como sindicatos. El ejercicio permitió no solo ingresar, por supuesto, con acompañamiento del Ministerio Público, sino cerrar falsos sindicatos a partir de iniciar la pérdida de la figura jurídica”, explicó.

Se espera que con la entrega de información de la Personería a las autoridades acerca de los al menos 200 bares nocturnos que utilizan la fachada de sindicatos, el Distrito y el Gobierno Nacional puedan desarrollar acciones efectivas sobre este problema que cada vez aqueja más a vecindarios y pone en un latente riesgo a los menores de edad.

Le puede interesar: Un nuevo latido: David y Luis, historias de donación de órganos que salvaron vidas

Cabe recordar que los sindicatos son asociaciones de trabajadores que buscan defender y promover los intereses de sus miembros, y sus sedes están bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo. Aunque la ley prohíbe actividades comerciales en estas sedes, la falta de inspección y control por parte de las autoridades locales ha permitido que estos lugares funcionen sin restricciones. Esto ha llevado a que operen sin horarios establecidos y sin regulaciones, facilitando actividades ilícitas.

Entre las localidades más afectadas por la presencia de estos bares ilegales están: Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo. Los residentes de estas áreas han reportado problemas constantes debido al ruido, el consumo de alcohol y drogas y la prostitución.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.