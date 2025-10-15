Cayó banda delincuencial dedicada al paseo millonario en la Zona Rosa

A estos tres delincuentes se les atribuye al menos 10 hurtos bajo esta modalidad. Foto: Secretaría de Seguridad

El Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a tres delincuentes quienes habían secuestrado y hurtado a un hombre cuando salía de la Zona Rosa, al norte de Bogotá.

Según las autoridades, la víctima salió de un bar y tomó un taxi en la calle para dirigirse a su casa. Sin embargo, en medio del trayecto, le fue suministrado una sustancia tóxica para dejarlo indefenso.

Fue entonces que gracias a la denuncia de la familia, a través de la línea 165, las autoridades iniciaron un operativo para lograr su ubicación. Hasta una vivienda de la localidad de Suba, había sido llevado donde lo secuestraron por al menos 19 horas y desocuparon sus cuentas bancarias con retiros y transferencias, en un robo que ascendió a los 40 millones de pesos, siendo posteriormente dejado al norte de la ciudad.

En medio del operativo, el Gaula y la Fiscalía ubicó a los delincuentes en el barrio El Rincón (Suba), quienes ya habían dejado abandonado el taxi e intentado huir.

A estos sujetos se les atribuye al menos otros 10 robos bajo la modalidad de paseo millonario. Durante el procedimiento fueron incautados 3 celulares, dinero en efectivo y fue inmovilizado el taxi que era utilizado para cometer estos hechos delictivos.

Es de resaltar que estas personas presentan anotaciones por homicidio, uso de menores de edad para la comisión de delitos, porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

Ahora, los delincuentes quedaron bajo disposición de la Fiscalía y la Policía buscará que sean imputados por secuestro extorsivo.

“Este delito antes se clasificaba como hurto agravado en la ciudad y dada su gravedad y la facilidad con la que los delincuentes enfrentaban ante la justicia un comportamiento tan absolutamente criminal y violento como quitarle la libertad a alguien, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en lograr caracterizar estos comportamientos criminales como secuestros extorsivos. Por esta razón buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

En lo corrido del año, la Policía ha efectuado 96 capturas por secuestro y han resuelto el 92% de los casos denunciados por este delito.

