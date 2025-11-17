Aparecieron grietas en el tramo de la Vía al Llano que fue reabierto tras grave derrumbe

El Ministerio de Transporte indicó que se mantiene el monitoreo en la vía y en la ladera. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Menos de 24 horas después de que se reabriera el paso por el kilómetro 18 de la vía al Llano, que se tuvo que cerrar hace más de dos meses por un grave derrumbe, Invías y el Ministerio de Transporte indicaron que realizaron nuevas intervenciones tras la aparición de grietas sobre la carretera.

Lea: Las afectaciones que dejó grave explosión en Bello; 23 casas resultaron afectadas

Las entidades señalaron que los agrietamientos que se alertaron desde la noche del pasado sábado 15 de noviembre, no tendrían que ver con nuevos movimientos en masa, sino con un asentamiento del pavimento que ya fue intervenido.

“Tras una jornada continua de trabajo, Invías finalizó el reparcheo y la vía al Llano en el Km 18 opera con normalidad en ambos sentidos. Priorizamos la seguridad y el tránsito fluido de todos los usuarios”, señaló el Ministerio de Transporte.

Ni un día duro en buen estado el remendó que hizo el @MinTransporteCo @ANI_Colombia en el km 18 de la vía al llano. Una vergüenza de obra fue lo que entregaron @infopresidencia @petrogustavo @NoticiasCaracol @RevistaSemana @BluRadioCo pic.twitter.com/thiUYYubsL —  Andrés F. López  (@andreslo87) November 16, 2025

Sobre esos asentamientos del pavimento, la cartera afirmó que son previsibles tras el restablecimiento del paso, sumado a esto, explicó que se continúan los trabajos sobre la ladera, donde se hacen obras hidráulicas y actividades de demarcación e instalación de dispositivos de seguridad.

Le puede interesar: Hallaron a menor de edad cobrando extorsión en Riofrío, Valle del Cauca

“Se atenderán las áreas afectadas, teniendo en cuenta que, durante este periodo de servicio, es previsible que la vía sufra algunos daños (asentamientos/desplazamientos), como está sucediendo, para lo cual estamos tomando todas las medidas para atender esta situación. Desde la afectación ocurrida, las labores no se han detenido, y se atiende con premura esta novedad”, añadió el Ministerio de Transporte.

Tras una jornada continua de trabajo, @InviasOficial finalizó el reparcheo y la vía al Llano en el Km 18 opera con normalidad en ambos sentidos. Priorizamos la seguridad y el tránsito fluido de todos los usuarios. La ministra @maferojas cumple: lo prometido, se hizo. https://t.co/hf6Ry6WO8r pic.twitter.com/dgXeVbnR6t — MinTransporte (@MinTransporteCo) November 16, 2025

El paso por el kilómetro 18 se había visto afectado por un movimiento en masa que se registró en septiembre de este año y por el que quedó bloqueado completamente el paso. La emergencia se habría dado por acumulación de aguas en la montaña, por falta de mantenimiento en los canales de drenaje, entre otras obras que no se realizaron.

Ante esto, el Ministerio indicó que “la vía y la ladera tienen monitoreo permanente de personal idóneo y avanzan las obras definitivas, incluida la estructura con tubería petrolera, técnica usada con éxito en el km 58. Agradecemos la comprensión de los usuarios. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad”.