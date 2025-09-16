En firme fallo de destitución contra docente que falsificó diplomas universitarios

La Procuraduría remitió copia del expediente a la Contraloría y a la Fiscalía Foto: Pixabay

La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo de primera instancia a través del cual destituyó e inhabilitó por cinco años a José Luis Muñoz Castrillón, exdocente provisional del Colegio Distrital San Cristóbal Sur, por presentar tres diplomas falsificados para acceder a su cargo.

El ente de control comprobó que el entonces funcionario suministró datos inexactos e información contraria a la realidad para acre​ditar títulos de Licenciado en Filosofía, Magíster en Gestión y Doctor en Educación. “Las universidades involucradas certificaron que no existen registros ni acreditaciones a su nombre y, por su parte, el implicado reconoció el aporte de dichos documentos inexactos mediante confesión voluntaria”, señaló la Procuraduría.

Asimismo, el Ministerio Público sostuvo que con su conducta Muñoz Castrillón violó los principios de moralidad y lealtad propios de la función pública, afectando la transparencia del proceso de selección de docentes en la Secretaría de Educación de Bogotá.

Finalmente, la Procuraduría remitió copia del expediente a la Contraloría y a la Fiscalía, para garantizar la intervención a que haya lugar por parte de las autoridades competentes.

Este no ha sido el único caso. Para el 12 de marzo de este año, el Ministerio Público también destituyó e inhabilitó por 10 años a los docentes Pedro David Becerra Buitrago y César Alonso Delgado Benavides, por entregar a la información apócrifa correspondiente a la Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás y a la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, respectivamente, todo con el objeto de obtener su nombramiento.

En consecuencia, la autoridad disciplinaria calificó la falta de los funcionarios públicos como gravísimas, a título de dolo.

Desde la Secretaría de Educación señalan que hay al menos 48 procesos disciplinarios en curso por falsedad de diplomas, lo que corresponde al 0,013 % de la planta docente del Distrito, la cual está conformada por 35.000 profesores. Asimismo, en 2024, la SED proveyó 9,604 vacantes entre periodo de prueba (concurso), definitivas y temporales. En este proceso de validación, identificaron 17 casos de presunta falsedad.

De conformidad con las bases de datos que reposan en la oficina de Control Disciplinario, se tienen registros desde el año 2005. Desde esa fecha, en total se tienen documentados 433 procesos relacionados con títulos falsos; de los cuales han finalizado 386.

