Así fue la movilidad en Cundinamarca el festivo: se registraron siete siniestros

Movilidad en Cundinamarca. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras este reciente puente festivo del Día de Todos los Santos, la Gobernación de Cundinamarca presentó el balance de movilidad en el departamento. Según indicaron, registraron el paso de 1.856.736 vehículos por los peajes y un comportamiento positivo, pese al reporte de siete siniestros.

Lea más: Accidente en China retrasa la entrega de trenes del Metro de Bogotá

¿Cómo estuvo el flujo vehicular?

Según las autoridades, durante el Plan Retorno, el flujo de carros fue alto, sobre todo en los accesos por la Autopista Sur y la Calle 80, “la velocidad promedio de ingreso a la capital registrada por los 9 accesos, estuvo en 47,7 km/h”, indicaron.

Solo el lunes festivo ingresaron cerca de 260.000 vehículos a Bogotá.

Por otro lado, en el caso de los registros de siniestralidad vial, presentaron de manera preliminar siete casos con 11 vehículos involucrados, los cuales dejaron 10 personas lesionadas y una fallecida, este último en el municipio de La Mesa.

Más noticias: Medidas de movilidad durante Halloween disminuyeron la siniestralidad en 43 %

¿En dónde hicieron presencia los agentes de tránsito?

Según informaron, los operativos los realizaron en San Antonio del Tequendama, Sibaté, La Mesa, Tena, Cambao, Ricaurte, Anapoima y Bojacá. En estos municipios:

Impusieron 85 comparendos.

Inmovilizaron 16 vehículos por fallas tecno mecánicas, exceso de velocidad y otras infracciones.

Le puede interesar: Buscan a responsables de tala indiscriminada de árboles y frailejones en Tenjo

“El comportamiento de los viajeros demuestra que los mensajes de prevención y las medidas de control están funcionando. Mantener la prudencia, revisar el estado del vehículo y respetar las normas son acciones clave para proteger la vida. Nuestro llamado sigue siendo a disfrutar cada viaje con responsabilidad”, resaltó Diego Jiménez Vargas, secretario de Movilidad Contemporánea.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.