Así logró el gobernador Jorge Rey rescatar los hospitales y llevar médicos al campo

Hoy, ningún hospital de Cundinamarca tiene alertas de riesgo financiero. Foto: Cortesía

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La línea del tiempo de cómo Cundinamarca fortaleció la salud en tiempos de “vacas flacas” comienza en 2024, cuando el gobernador Jorge Emilio Rey y su equipo diseñaron un plan financiero que no solo contempló rescatar de la crisis a los hospitales, sino el ampliar la infraestructura y acercar la atención a los habitantes, independientemente del municipio o la vereda donde desarrollaran su proyecto de vida. En aquel momento, los incumplimientos y las deudas que tenían distintos actores del sistema con la red hospitalaria del país ponían en jaque los servicios. En la lista estaban 17 entidades de Cundinamarca, las cuales soportaban condiciones tan difíciles que algunos estaban ad portas de cerrar servicios y unidades.

El desalentador panorama se hacía más complejo al saber que cualquier acción u omisión repercutiría en la ciudadanía. Un cierre, por ejemplo, llevaría a la gente a enfrentar dificultades para acceder a algo tan simple como una cita o una ayuda diagnóstica, obligándolos a desplazarse lejos de sus territorios. En cifras, implicaba una vulneración del derecho a la salud de casi el 33 % de la población. En ese contexto, el gobernador Rey priorizó la destinación de COP 255.000 millones para fondear el enorme hueco financiero que dejaban las cuentas por cobrar. ¿El resultado? Las entidades encontraron estabilidad, garantizaron la continuidad en la prestación de servicios y el departamento dio un paso fundamental en su gran apuesta por la sostenibilidad del sistema.

Edificar para crecer

Pero la estrategia no paró ahí. El diagnóstico financiero mostró otra realidad igual de preocupante: muchos hospitales operaban en condiciones precarias e, incluso, había casos en los que la infraestructura no permitía una atención completa a los pacientes. Y ¿qué sentido tenía contar con hospitales saneados si de todas maneras los pacientes iban a ser remitidos a otras ciudades, porque el departamento no tenía capacidad para garantizar su derecho a la salud?

Fue así como, cuenta Neidy Tinjacá, secretaria de Salud de Cundinamarca, la Gobernación priorizó una vez más el sector y destinó un multimillonario rubro, esta vez para infraestructura, dotación y apalancamiento de nuevos servicios. A la fecha, el monto asciende a COP 412.000 millones, destinados a reforzar y a edificar nueva infraestructura en salud.

Un ejemplo es el municipio de Soacha, donde avanza la construcción de un hospital que evitará que sus ciudadanos tengan que someterse a un viaje de dos horas hasta Bogotá para recibir atención; otro, la construcción del hospital regional en Ubaté. Así hay más proyectos emblemáticos que en un futuro próximo estarán en pie, como en Villeta, Chía o Fusagasugá, donde avanza uno de los hospitales más grandes del departamento, que beneficiará a casi 250.000 habitantes de la región.

A estos se suma el plan para habilitar otro en Funza, donde en promedio se remiten a 2.700 personas a otros centros, debido a la falta de personal y la precariedad de sus instalaciones. Hoy, gracias al Plan Financiero, se busca construir una nueva sede del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes para garantizar la atención de sus 119.000 habitantes y ofrecerá oportunidades a los ciudadanos de municipios aledaños como Mosquera, Madrid, Tenjo o Cota. Es decir, mientras muchos hospitales en el país enfrentan millonarias deudas y limitan su atención, en Cundinamarca el sistema de salud empezó a florecer.

Médicos que llegan hasta los territorios

Finalmente, la iniciativa no estaría completa, dice Tinjacá, si los médicos, los insumos y los servicios no llegan con sus beneficios a la población rural. Por eso, en un departamento donde muchos campesinos o pobladores de la zona rural dispersa debían hacer largos viajes para acceder a este derecho, se hacía indispensable que la administración les llevara el servicio hasta sus territorios. Con una inversión de casi COP 68.000 millones crearon Médico en tu Territorio. “La salud de las ciudades principales también debía llegar a las zonas alejadas. Es una brecha que se empieza a cerrar con las poblaciones rurales de Cundinamarca”, subraya Tinjacá.

Gracias a esto, Yacopí, uno de los municipios más extensos del departamento, pasó de un déficit de atención (en el que sus pobladores tenían pocas oportunidades de acceder a citas o controles) a contar con oferta a través de la inauguración de tres puestos de salud. Viotá, Guaduas, La Calera y Puerto Salgar (otro de los territorios con más superficie) también se beneficiaron de la apertura de este tipo de infraestructuras para la atención.

En total, a la fecha Cundinamarca ha invertido COP 735.000 millones en no solo reforzar un servicio y su infraestructura, sino en garantizar un derecho. Rey explica que con estas inversiones se demuestra que una estrategia acompañada de voluntad política permite enviar un mensaje a la ciudadanía sobre la seriedad de su apuesta por atender a los 116 municipios del departamento. “Le estamos mostrando a Colombia que mientras en muchos departamentos se cerraron hospitales o suspendieron servicios, en Cundinamarca conjugamos voluntad política y planes financieros para cerrar una brecha que limitaba a muchos ciudadanos el acceso a la salud”, dice el mandatario.

“Cada inversión, tanto en los municipios urbanos como en las zonas rurales dispersas, corresponde a una apuesta para que seamos capaces de ofrecer salud, respuestas y atención a nuestros ciudadanos, sin depender de terceros”, agrega Tinjacá. Finalmente, el gobernador considera que cada centavo invertido, si bien no tendrá un retorno económico directo al erario, sí implica beneficios inmensos a futuro. Con nuevas sedes hospitalarias y una zona rural dotada de salud, dice, Cundinamarca cada vez está más cerca de garantizar este derecho fundamental. “Nuestro propósito es una inversión con calidad de servicio y enfoque centrado en su humanización”, concluye.