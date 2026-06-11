Capturan a dos padres en Caparrapí investigados por abuso sexual contra una menor

El padrastro sería el presunto responsable de los abusos sexuales Foto: Policía de Cundinamarca

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La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de dos personas que estarían presuntamente involucradas en hechos de violencia sexual contra una menor de edad en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca.

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La diligencia se desarrolló en el marco del cumplimiento de una orden judicial, tras una investigación liderada por dichas autoridades.

Dentro del material probatorio está el relato de la misma víctima, quien contó cómo desde el 2022 su padrastro la abusaba sexualmente y la intimidaba con arma de fuego para que no contara lo ocurrido. Aun así, las indagaciones establecieron que, al parecer, la mamá de la menor tenía conocimiento, pero habría decidido no denunciar.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y presentados ante un juez de control de garantías, donde les fueron imputados los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas de la violencia en el país. El reporte presentado por el ICBF recogió que la violencia sexual es la mayor causa de ingreso a restablecimiento de derechos (PARD), pues entre 2019 y 2025 se presentaron 97.494 casos, es decir, el 85,7 % de las niñas y adolescentes mujeres son víctimas de esta forma de violencia.

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Los abusos, agregó el ICBF, ocurren en su gran mayoría en entornos considerados seguros, el 67,2 % dentro de la vivienda y el 8,9 % en establecimientos educativos.

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