Tres casos de abuso sexual estremecen a Cundinamarca: los agresores irán a la cárcel

Tres hombres a prisión por presuntas agresiones contra menores en Cundinamarca. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En menos de una semana, tres casos distintos encendieron las alertas en Cundinamarca. Tres menores de edad, en contextos diferentes, habrían sido víctimas de agresiones. Hoy, los hombres señalados de estos hechos están en prisión mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía judicializó a los tres implicados y un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, tras revisar las pruebas recolectadas en cada caso.

El primer hecho ocurrió el 12 de marzo en el barrio Luis Carlos Galán, en Soacha. Según la investigación, un hombre habría agredido sexualmente a su hermana, de 14 años, una situación que se agrava por la discapacidad cognitiva de la menor.

Días después, el 16 de marzo, en Fusagasugá, otro caso salió a la luz. Un hombre, que vivía como inquilino en una vivienda, fue señalado de haber tenido comportamientos indebidos contra una niña de 7 años dentro del mismo lugar donde residía.

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Ese mismo día, pero en Soacha, se registró el tercer caso. Una adolescente de 16 años habría sido víctima de una agresión mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público en el barrio Los Robles.

Aunque los hechos no están conectados entre sí, sí comparten un mismo punto: la vulnerabilidad de las víctimas y los entornos cercanos en los que ocurrieron.

A los tres hombres la Fiscalía les imputó delitos relacionados con conductas abusivas y violentas contra menores de edad. Ninguno aceptó los cargos.

Por ahora, permanecerán privados de la libertad mientras se adelantan los procesos judiciales.

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