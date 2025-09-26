Capturan a feminicida de niña de 9 años asesinada en Mosquera, Cundinamarca

El procesado no aceptó los cargos. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta una clínica de Facatativá llegó la Policía judicial para capturar al señalado feminicida de una menor de 9 años en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Lea más: Envían a prisión a hombre señalado de abusar sexualmente de su nieta

Tras cometer el asesinato y causarse lesiones a sí mismo, el sujeto logró recuperarse, lo que permitió que un juez legalizara su captura. Posteriormente, fue presentado ante las autoridades judiciales e imputado por los delitos de feminicidio y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos con agravantes.

El presunto feminicida se declaró inocente, y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, de manera preventiva, mientras avanza el proceso penal en su contra.

El lamentable caso

El pasado 14 de septiembre, gritos de auxilio alertaron a la comunidad del barrio Recodo. Al llegar la policía, se encontraron con la lamentable escena del asesinato de una niña de 9 años. El agresor, quien tenía aún el arma cortopunzante en la mano, intentó quitarse la vida al ver los uniformados.

Según testigos, minutos antes la mamá de la menor y el agresor de 33 años sostuvieron una discusión, cuando él decidió atacar con sevicia a la niña y ante la mirada de otra menor de 10 años, hija biológica del sujeto.

La madre de la víctima, relató que venía siendo víctima de violencia de género bajo amenazas por parte del hoy capturado.

Le puede interesar: Procuraduría investigará sistema de recolección de basuras tras denuncias

Cabe recordar que la violencia vicaria es un tipo de violencia basada en género (VBG), que busca dañar a la mujer a través de sus seres queridos, en especial de sus hijos. Los niños son instrumentalizados para ocasionar dolor a sus madres, siendo el punto más extremo la muerte. Esto, con el fin de generar una pérdida irreparable, que fracture a la persona y convierta su vida en un dolor constante.

Y estos atroces casos son apenas piezas de un contexto generalizado de violencia contra los niños, en el que las cifras muestran un panorama desolador. En 2023 se reportaron 6.369 víctimas de violencia intrafamiliar (casi 17 diarios); entre enero y julio de este año 313 (casi dos diarios) fueron asesinados; al 31 de agosto cerca de 1,8 millones estaban registrados como víctimas del conflicto, según la Unidad de Víctimas, y el año pasado se reportaron 262 casos de reclutamiento forzado, según Naciones Unidas (49% más que en 2022).

Para completar, en el primer semestre de 2024, Medicina Legal practicó 10.390 exámenes por delitos sexuales; entre 2021 y 2023 se registraron 211 casos de trata, según el Ministerio del Interior, y cada día ingresan 141 niñas y niños al sistema de protección, de los cuales, el 66% lo hacen por violencia sexual, negligencia, condiciones especiales de los cuidadores y violencia física. Lo peor es que, en la mayoría de estos casos las víctimas conviven bajo el mismo techo con su verdugo

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.