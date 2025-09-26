Procuraduría investigará sistema de recolección de basuras tras denuncias

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras varias denuncias ciudadanas por la contaminación y los riesgos en la salud por la crisis de las basuras en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP información sobre el estado actual del sistema de recolección de basuras y disposición de aguas en la ciudad.

¿Qué información solicitó?

La entidad pidió detalles, en especial, de las medidas recientes para mejorar la recolección en los más de 700 puntos críticos de Bogotá. De igual manera, garantizar una mayor comunicación con las comunidades que se han visto afectadas.

La Procuraduría indicó que, en visitas recientes, encontró acumulación de basura y personas habitando caños en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior, los lleva a anunciar la continuidad el seguimiento preventivo para evitar afectaciones ambientales y sanitarias. De la mano, advirtieron que estas problemáticas traen fuertes complicaciones y les recordó a las entidades responsables garantizarle el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano y a condiciones de vida dignas.

Galán anunció plan con multas y habitantes de calle para evitar basuras en la Décima

Hace unos días, después de un recorrido interinstitucional realizado por la Alcaldía de Bogotá en la carrera Décima, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó imponer sanciones y otras penalidades a quienes sean sorprendidos disponiendo residuos en el separador. Lo anterior, en vista de que al día no son suficientes las frecuencias de barrido para contener la basura arrojada. En contraste, al mandatario le llovieron algunas críticas.

“Di instrucciones claras: la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Policía impondrán sanciones a quienes incumplan las normas. La UAESP debe garantizar el cumplimiento de la operación en el centro; Integración Social acompañará a los habitantes de calle; Desarrollo Económico trabajará con los comerciantes”, señaló Galán.

Estuvimos en la carrera décima, un punto que no puede seguir convertido en basurero todos los días. A pesar de las cuadrillas y las rutas de recolección, nada alcanza si la basura se sigue botando donde no corresponde.



“Mucha gente está botando la basura donde no es”, añadió el mandatario. Si bien en la zona hay tres frecuencias de barrido, tres frecuencias de vehículos compactadores y caza regueros, la realidad es que los esfuerzos no son suficientes para la cantidad de basura. Galán concluyó que seguirán realizando estos recorridos en los puntos más críticos de la ciudad.

Los habitantes de calle y los comerciantes son, por otro lado, otros dos importantes actores que la Alcaldía quiere incluir en los planes de sensibilización con el tema de las basuras. No obstante, este enfoque ha recibido críticas de varios sectores, ya que recientemente la Secretaría de Integración Social también decidió entregar bolsas de basura a habitantes de calle.

