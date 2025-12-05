Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Capturan a responsables de millonario desfalco digital a Alcaldía de Nariño, Cundinamarca

Mediante el uso de software malicioso, son señalados de vulnerar la seguridad bancaria del municipio en 2022, sustrayendo un millonario monto.

Redacción Bogotá
05 de diciembre de 2025 - 02:10 p. m.
Cuatro personas fueron capturadas.
Foto: Policía de Cundinamarca
En un operativo simultáneo en cuatro departamentos del país, la Policía Nacional capturó a los presuntos responsables del hurto de 300 millones de pesos de las arcas de la Alcaldía de Nariño, Cundinamarca.

El hecho ocurrió en 2022 y según la investigación, mediante la utilización de software malicioso (malware), los delincuentes de la banda ‘Los Ciber Receptores’, lograron acceder de manera remota y tomar el control del dominio de la banca virtual de la administración municipal.

Una vez dentro del sistema inscribieron cuentas de ahorro de entidades bancarias y realizaron la transferencia no consentida de activos, apropiándose ilegalmente de recursos destinados a la comunidad.

Gracias a las indagaciones y mediante orden judicial, la Policía Nacional desplegó un operativo simultáneo realizado en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Nariño, donde capturaron a 3 hombres y una mujer.

Los capturados fueron dejados bajo disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelanta el proceso penal en su contra.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, los robos cibernéticos a entidades territoriales del departamento han generado pérdidas superiores a los $17.548 millones en los últimos 16 años. “Una cifra que preocupa y que evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad informática en las administraciones locales. Es importante que las entidades territoriales avancen en medidas de prevención, refuercen sus protocolos de seguridad digital y actualicen sus herramientas tecnológicas para proteger el recurso público”, destacó Rey.

En conclusión, señaló que desde la Secretaría de Hacienda del Departamento se ha venido acompañando a los municipios “con capacitación, asistencia técnica, entrega de equipos de cómputo, licencias y software, buscando reducir la vulnerabilidad y el riesgo de hechos como este”.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

