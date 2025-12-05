Joven fue arrollado por un vehículo en Engativá: denuncian que la Policía lo abandonó

La víctima de 24 años se encuentra en UCI Foto: Ojo de la Noche

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cámaras de seguridad del barrio Florida Blanca, localidad de Engativá, grabaron el pasado sábado 29 de noviembre, un grave accidente que involucró a un vehículo particular y un ciclista.

La grabación evidencia el momento en que un joven de 24 años se moviliza por una de las calles del sector cuando un vehículo Kia Picanto color gris, lo embiste en una aparente alta velocidad. El vehículo frena metros más adelante, mientras una persona sale en auxilio de la víctima quien está tendida en el piso.

Lea más: Esta es la identidad del motero que murió tras ser embestido por conductor de Ferrari

Ante la alerta de testigos a la línea de emergencias 123, minutos después llegan uniformados del CAI y una ambulancia. Sin embargo, según denunciaron familiares al Ojo de la Noche de Noticias Caracol, estos se marchan del lugar junto al conductor implicado y dejan al ciclista abandonado por varias horas.

“Se ve que él está desgonzado en el andén. Más o menos 10 minutos después llega la Policía al sitio. Tres minutos después de que llegan los policías, aproximadamente según los videos, lo alzan, lo arrastran hacia el andén del lado del caño. (...) La ambulancia llega, según la información de la Policía, lo atienden, le dan como primeros auxilios y tiempo después entre la Policía y la ambulancia deciden no llevárselo y dejarlo ahí”, denunció Xiomara Delgado, tía.

Esto, dicen, desencadena en que el joven termina golpeado y hasta robado por personas que lo despojaron de sus pertenencias y hasta su ropa. “Se acercan indigentes, se acercan vándalos, lo arrastran un poco más hacia el caño, lo dejan sin ropa, le roban los zapatos, la ropa, queda semidesnudo. (...) En el video se ve todo, cómo pasan, lo golpean, como para saber si tiene conciencia o no y saber si lo podían robar o no”, agregó Delgado.

Fue casi 14 horas después que pudieron encontrarlo y trasladarlo a un centro asistencial donde ahora se encuentran en una UCI.

Le puede interesar: Conductor de Ferrari que causó accidente en el que murió un motero no iba borracho

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá respondieron que de acuerdo con los patrulleros que acudieron al accidente, el joven estaba consciente y luego de charlar con él, se retiraron justificando la atención de una presunta riña.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.