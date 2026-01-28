Capturan delincuentes en Fusagasugá que amordazaron a una familia por robar su vivienda

Entre los capturados hay sujetos con múltiples antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas. Foto: Policía de Cundinamarca

La Policía de Cundinamarca capturó en flagrancia a una banda delincuencial que protagonizó el hurto a una vivienda en el municipio de Fusagasugá.

Las autoridades fueron alertadas del robo, desplegando un plan candado en el barrio San Jorge. Al llegar al inmueble, constataron que los asaltantes habían amordazado a un ciudadano y a su madre, una adulta mayor, para sustraer elementos de valor.

En el procedimiento les hallaron en su poder tres vehículos, una motocicleta y celulares. Además, les incautaron un arma de fuego tipo escopeta y dos revólveres calibre 38 con 6 cartuchos.

Entre los capturados hay sujetos con múltiples antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas.

“Mantenemos desplegadas las actividades de policía judicial e inteligencia para ubicar el dinero en efectivo sustraído del inmueble y dar con la captura del resto de la estructura criminal, quienes ya se encuentran plenamente individualizados gracias a los elementos probatorios recolectados”, sentenció la Policía de Cundinamarca.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías decidirá si enfrentarán en libertad o no el proceso penal.

Refuerzo a la seguridad en el departamento

Este caso ocurre en medio de la hoja de ruta en seguridad definida por Cundinamarca para 2026. Recientemente, autoridades civiles, militares y de Policía se reunieron en el Primer Comité de Seguridad y Orden Público del año, en el que se aprobaron nuevas inversiones del Fondo de Seguridad Territorial y se trazaron acciones para fortalecer la seguridad ciudadana, la convivencia y la justicia en el departamento.

Durante ese encuentro se socializó el balance de seguridad de 2025, que reportó una reducción del 57 % en los delitos frente a 2024 y, por primera vez en 16 años, una disminución en todas las modalidades de hurto. Además, Cundinamarca se mantiene con una tasa de homicidios 11 puntos por debajo del promedio nacional y sin presencia de grupos armados, cultivos ilícitos ni actos terroristas, según las autoridades.

En materia de inversión, solo en 2025 el departamento destinó más de $20.500 millones para fortalecer la capacidad de respuesta institucional, apoyar a la Fiscalía y ampliar puntos de atención judicial. Estas acciones hacen parte de la estrategia que busca reforzar la presencia del Estado en zonas urbanas y rurales, para mejorar la reacción frente a hechos delictivos.

