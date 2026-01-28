Operativo en pagadiarios de Santa Fe dejó varias capturas e incautación de armas

Al menos cuatro personas han sido capturadas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego del atentado con granada a un establecimiento del barrio Santa Fe el pasado 22 de enero, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo en el perímetro desde la Avenida Caracas hasta la Av. 17, entre calles 19 y 24.

Lea más: Atentados con explosivos en Bogotá: los rastros de la reconfiguración del control criminal

Desde la madrugada, más de mil uniformados, agentes de la UNDMO y funcionarios del Distrito, llegaron a pagadiarios del sector para realizar actividades de registro y control, solicitud de antecedentes y control de migrantes.

En medio de este operativo, cuatro personas fueron capturadas, tres por tráfico y porte ilegal de armas de fuego y uno por tráfico de estupefacientes.

Asimismo, incautaron un arma de fuego, un arma traumática, 30 cartuchos de munición, 21 celulares, bicicleta y patinetas sin registro, 10 armas cortopunzantes, 250 gramos de estupefacientes y cerca de 2 millones de pesos producto de esta actividad delictiva. De igual manera, Migración Colombia estableció que más de 200 ciudadanos extranjeros no contaban con estatus migratorio.

#AEstaHora | El hampa no tiene cabida en #Bogotá, una lucha decidida contra a aquellos que bajo la fachada de los denominados 'paga diarios' ocultan armas de fuego y estupefacientes.



Un llamado a los ciudadanos a continuar denunciando porque la seguridad no es negociable. pic.twitter.com/TLuc0AuNU0 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 28, 2026

Sobre el atentado, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, detalló que han identificado estructuras como Los Maracuchos, que tienen una relación directa con el Tren de Aragua, así como Los Boyacos y La 24. “Pero básicamente su fuerte y modus operandi es el expendió de estupefacientes, sicariato y lesiones personales. No hemos recibido denuncias formales de extorsiones”.

Le puede interesar: Familia que asesinó a un joven por COP 60.000 del arreglo de una moto, irá a la cárcel

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que el debilitamiento de estas estructuras delincuenciales, “es lo que los ha llevado a enfrentarse.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.