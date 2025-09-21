Capturan en Guaduas a sujeto que asesinó a su víctima cuando esperaba transporte

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Foto: Policía de Cundinamarca

La Policía Nacional, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró en las últimas horas la captura del presunto autor material del homicidio de un ciudadano en el municipio de Guaduas, Cundinamarca.

El crimen ocurrió el pasado 16 de septiembre cuando la víctima se encontraba en una vía pública esperando un transporte con destino a la ciudad de Bogotá. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que el hoy capturado y su cómplice, realizan rondas a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, se acercan a José Edwin González Ibargüen, ocasionándole una herida mortal con arma de fuego a la altura del tórax.

A pesar de ser trasladado de inmediato al hospital San José de Guaduas, González falleció debido a la gravedad de la lesión.

Sobre el móvil del hecho, la Fiscalía investiga si se trataría de una retaliación. Por su parte, el presunto actor criminal quedó bajo disposición del ente acusador por el delito de homicidio.

