Cayeron ladrones de droguerías en Bogotá: robaban productos dermatológicos

Este sábado la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de cinco delincuentes a quienes les seguían la pista hace cerca de un mes. Los ladrones fueron capturados in fraganti en la carrera séptima con calle 52 cuando iban en un vehículo lleno de productos dermatológicos que habían sido recientemente robados.

Precisamente, esta banda es señalada de haber cometido otro violento hurto el pasado 29 de agosto en una droguería de la cadena Colsubsidio en la carrera 15 con calle 108. Allí, pasadas las 9:30 a.m., tres de ellos aprovecharon que la encargada del local estaba abriendo el establecimiento, y tras intimidarla y amenazarla, la obligaron a entregar las llaves de las vitrinas.

De acuerdo con el teniente coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Policía de la localidad de Usaquén, una vez los uniformados llegaron al sitio para atender la emergencia, confirmaron que la empleada del lugar había sido blanco de amenazas e intimidaciones y que los delincuentes abrieron vitrinas para llevarse varios productos dermatológicos. Acto seguido los implicados salieron caminando y abandonaron la zona.

Los delincuentes serían autores de otros delitos similares cometidos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy, Usaquén. Tras su captura, quedaron bajo disposición de la Fiscalía para su proceso penal.

Es de mencionar que el hurto a comercios mantiene una tendencia a la baja en Bogotá. En lo corrido de 2025, las denuncias por este delito han tenido una reducción del 25 % frente a igual periodo de 2024.

