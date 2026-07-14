Envían a la cárcel a feminicida de Rosa Olaya en Soacha; se declaró inocente

Óscar Giovanny Marulanda, fue capturado en flagrancia. Foto: Fiscalía

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Continúa la conmoción por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, cuando trabajaba en una de las tiendas Homecenter del centro comercial Mercurio, municipio de Soacha.

El domingo 12 de julio, día del hecho, fue agredida con arma blanca y aunque fue trasladada con vida hasta el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, falleció a causa de las graves heridas.

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En el lugar, fue capturado en flagrancia el señalado feminicida, identificado como Óscar Giovanny Marulanda.

Fue enviado a la cárcel

Las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos contra Marulanda se desarrollaron este lunes festivo.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca le imputó el delito de feminicidio agravado; cargo que no aceptó y se declaró inocente.

En consecuencia, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

Un patrón de acoso e intimidación

El asesinato de Rosa se da en un contexto de violencia de género. De acuerdo con el ente acusador, Óscar Giovanny Marulanda cometió el feminicidio cuando ella estaba en un estado de indefensión y “no pudo evitar salvaguardar su integridad”.

El fiscal relató cómo este sujeto mantuvo un patrón de acoso y amenaza contra la víctima, luego de que ella le dejara claro que no quería mantener ninguna relación sentimental con él. Incluso, en dos ocasiones, fue necesario el acompañamiento de la Policía para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia.

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“El 10 de mayo y el 5 de junio pasados, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre y el excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla (...) Usted la vio como objeto de su propiedad”, sentenció la Fiscalía.

Desde Homecenter emitieron un comunicado expresando sus condolencias a la familia y mostrando su disposición para colaborar con las autoridades que permitan esclarecer el hecho. “El agresor no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”, puntualizaron.

De acuerdo con el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, la Secretaría de Desarrollo Social se encargará de brindar acompañamiento a la familia de Rosa Olaya.

Líneas de atención por violencia de género

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Línea Púrpura: 018000112137

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