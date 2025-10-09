CAR inaugura planta que convierte el buchón de Fúquene en fertilizante orgánico

La planta abarca más de 6.500 metros cuadrados. Foto: Cortesía

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha la primera planta de compostaje del país que transforma la planta invasora conocida como buchón de agua (Eichhornia crassipes) en fertilizante orgánico mineral 100 % natural. La instalación está ubicada en inmediaciones de la laguna de Fúquene, en el departamento de Cundinamarca.

El proyecto, localizado en el sector Guantancuy, hace parte de las estrategias de la CAR para promover la economía circular y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza.

“Esta infraestructura, de más de 6.500 metros cuadrados, contó con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos. Sin duda, es un proyecto innovador y sostenible para el país y para Sudamérica”, destacó Yacir Ramírez, director de Infraestructura Ambiental de la CAR.

Con esta iniciativa, la corporación busca dar un uso productivo y ambientalmente responsable al buchón, una especie que por años ha afectado el ecosistema de la laguna de Fúquene, convirtiéndolo ahora en un recurso aprovechable que fortalece las prácticas agrícolas sostenibles en la región.

