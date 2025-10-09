Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

CAR inaugura planta que convierte el buchón de Fúquene en fertilizante orgánico

La entidad estima que la planta producirá más de 5.200 toneladas de fertilizante en un período de 15 meses.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
09 de octubre de 2025 - 04:28 p. m.
La planta abarca más de 6.500 metros cuadrados.
La planta abarca más de 6.500 metros cuadrados.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha la primera planta de compostaje del país que transforma la planta invasora conocida como buchón de agua (Eichhornia crassipes) en fertilizante orgánico mineral 100 % natural. La instalación está ubicada en inmediaciones de la laguna de Fúquene, en el departamento de Cundinamarca.

El proyecto, localizado en el sector Guantancuy, hace parte de las estrategias de la CAR para promover la economía circular y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza.

Le puede interesar: La María, pleito de tierras que hunde proyecto inmobiliario de COP 18.800 millones

“Esta infraestructura, de más de 6.500 metros cuadrados, contó con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos. Sin duda, es un proyecto innovador y sostenible para el país y para Sudamérica”, destacó Yacir Ramírez, director de Infraestructura Ambiental de la CAR.

Con esta iniciativa, la corporación busca dar un uso productivo y ambientalmente responsable al buchón, una especie que por años ha afectado el ecosistema de la laguna de Fúquene, convirtiéndolo ahora en un recurso aprovechable que fortalece las prácticas agrícolas sostenibles en la región.

Lea más: Procuraduría exige rigor técnico a la CAR en concesión de agua a Coca-Cola

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

Servicios

Cundinamarca

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Noticias

Medio ambiente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.