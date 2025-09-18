Cayó banda delincuencial en Viotá que estafaba a comerciantes con billetes falsos

Los sujetos se hacían pasar como integrantes de un grupo paramilitar Foto: Policía de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el municipio de Viotá, Cundinamarca, la Policía Nacional capturó a cinco personas en dos operativos distintos. El primer caso ocurrió en el barrio Centro, donde uniformados capturaron en flagrancia a tres hombres quienes habían sido denunciados por estafar a comerciantes, operando bajo la modalidad de introducir billetes falsos en las transacciones que realizaban.

La Policía encontró en su poder 42 billetes de diversas denominaciones (100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000 pesos), por un valor total de $926.000.

Lea más: Alcalde Galán confirmó aprobación de créditos para terminar la Línea 1 del Metro

“Fui una afectada. Con mi sueldo, llegaron ellos vendiendo papas. Les pedí una arroba y les pagué con un billete de $50, pero me dijeron que era falso. Luego les entregué otros dos y me dijeron los mismos. Al cuarto billete, me lo aceptaron, pero me devolvieron los tres que eran falsos”, narró una víctima.

Los capturados presentan antecedentes por delitos que incluyen homicidio, lesiones personales, porte de armas y tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, esta banda delictiva podría estar involucrada en ilícitos similares en poblaciones aledañas.

Ahora, deberán responder por el delito de tráfico de moneda falsificada, tipificado en el artículo 274 del Código Penal. Tras la legalización de su captura, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Dos mujeres también fueron capturadas

En una segunda acción, la ciudadanía alertó sobre la presencia de personas sospechosas en el sector comercial del municipio.

Al llegar, la Policía capturó a dos mujeres por el delito de estafa, quienes realizaban transferencias fraudulentas suplantando las plataformas Nequi y otras entidades bancarias para simular pagos inexistentes.

Según la investigación, las capturadas habrían cometido estafas en varios municipios de la región y actualmente se encuentran en proceso de recepción de denuncias adicionales.

Le puede interesar: Asciende a siete el número de privados de la libertad muertos tras motín en Funza

Las mujeres fueron puestas a disposición de la fiscalía general para su correspondiente judicialización.

¿Cómo verificar la autenticidad de los billetes?

El Banco de la República señala que los billetes comparten la misma tecnología de seguridad que se soporta en varios elementos de fácil verificación; algunos de ellos son la cinta de seguridad, la marca de agua, las imágenes coincidentes y la imagen con cambio de color y efecto de movimiento:

Mire: observe las imágenes y colores del billete

Toque: perciba al tacto el alto relieve en algunas imágenes y textos

Levante: ponga el billete al trasluz y descubra imágenes

Gire: observe efectos de cambio de color y movimiento al girar el billete

Compruebe: observe la fluorescencia utilizando lámparas de luz ultravioleta y verifique los micro textos utilizando una lupa

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.