Cayó cargamento de marihuana en la vía Girardot - Bogotá: dos personas fueron capturadas

El estupefaciente iba oculto en cajas de cartón para evitar ser detectado. Foto: Policía de Cundinamarca

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La Policía de Cundinamarca, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, inmovilizó un vehículo de transporte público en la vía Girardot - Bogotá. De acuerdo con las autoridades, la actitud nerviosa de las dos personas que se movilizaban en el automotor llevó a los policías a sospechar que en el vehículo se transportaba algún elemento ilícito.

Y efectivamente. Al registrar el automotor, los uniformados hallaron varias cajas de cartón que contenían paquetes envueltos en papel vinipel. En su interior encontraron 676 kilogramos de marihuana, avaluados en cerca de COP 1.400 millones.

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Durante el operativo fueron capturadas dos personas, además de realizarse la incautación del estupefaciente y la inmovilización del vehículo.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A julio de este año, las autoridades han decomisado 5.645 kilogramos de drogas, distribuidos en 2.084 kilogramos de marihuana, 2.609 kilogramos de sustancias sintéticas, insumos y nuevas sustancias psicoactivas, 922 kilogramos de cocaína, 15 kilogramos de base de coca, 14 kilogramos de basuco y un kilogramo de heroína.

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A estos resultados se suman 957 capturas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, afectando las redes criminales que utilizan el territorio cundinamarqués como corredor para el transporte y distribución de sustancias ilícitas.

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