Concejal Rolando González denunció millonario hurto en su apartamento

De acuerdo con el cabildante, los hechos se registraron en la tarde del sábado cuando regresó de una jornada laboral y encontró todo destrozado. Foto: Óscar Pérez

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A través de un comunicado, el concejal y presidente de la Comisión de Hacienda, Rolando González, denunció un millonario robo al interior de su apartamento ubicado en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con el cabildante, los hechos se registraron en la tarde del sábado cuando regresó de una jornada laboral y encontró todo destrozado. “No se trata únicamente de un robo, sino de la impotencia de saber que ni siquiera el lugar que debería ser más seguro está a salvo”.

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Por eso, le exigió al alcalde Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo, que se adelanten las investigaciones del caso y se entreguen resultados de la captura de los presuntos responsables.

En febrero de 2025, González también fue víctima de un hurto al frente de su vivienda. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que el cabildante conversa con una persona en las escaleras, cuando un ladrón desciende de la motocicleta y se les acerca amenazándolos con su arma de fuego.

En respuesta, el escolta que iba manejando la camioneta, intenta arrollarlos infructuosamente y bajándose del vehículo en otro intento por protegerlo, pero el delincuente los sigue intimidando con el arma, obligándolos a alzar los brazos en señal de protección.

Finalmente, al concejal le fue robado su reloj y los sujetos huyeron a bordo de una motocicleta hacia rumbo desconocido.

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Por estos dos hechos, González pidió a la UNP que se adelante un estudio especial de seguridad y riesgo para aumentar su esquema de protección.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ante esta denuncia.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de agosto de este año, se han registrado 4.065 hurtos a residencias en Bogotá, una variación de 250 denuncias menos respecto al mismo periodo del año pasado.

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