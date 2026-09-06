Cinco incendios forestales permanecen activos en Cundinamarca

Estas emergencias dejaron cerca de siete hectáreas afectadas. Foto: Gobernador de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó este domingo que permanecen activos cinco incendios forestales en los municipios de Anapoima, Nocaima, La Vega y Caparrapí. Las conflagraciones han afectado cerca de 7 hectáreas.

Los cuerpos oficiales y voluntarios de Bomberos de dichos territorios y departamentales continúan al frente controlando la emergencia y evitando una mayor propagación del fuego.

Lea más: Facatativá tendría agua para 15 días: embalses locales están por debajo del 20 %

De acuerdo con el gobernador, en lo corrido del año se han atendido 760 incendios forestales, que han afectado aproximadamente 2.765 hectáreas en 75 municipios de 12 provincias. “Es una cifra que nos exige mantener la atención, especialmente durante los días de altas temperaturas y condiciones que favorecen la propagación del fuego”, agregó Rey.

Temporada seca mantiene encendidas las alertas

Las autoridades departamentales han relacionado el aumento de las emergencias con las condiciones secas que atraviesa el territorio y han pedido extremar las medidas de prevención ante la posibilidad de que surjan nuevos focos.

El crecimiento de los incendios coincide además con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño que enfrenta el país, un escenario que incrementa la preocupación por la reducción de precipitaciones, las altas temperaturas y la disponibilidad de material vegetal seco susceptible de convertirse en combustible para las llamas.

Le puede interesar: Cable aéreo La Calera: solución de movilidad que enfrenta reparos por su impacto ambiental

Las autoridades han reiterado el llamado a evitar quemas de basura o material vegetal, fogatas y cualquier práctica que pueda desencadenar una conflagración. También pidieron informar inmediatamente a los cuerpos de bomberos y organismos municipales de gestión del riesgo ante la aparición de humo o fuego en zonas rurales y forestales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.