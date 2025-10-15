Cayó conductor en la vía al Llano transportando más de 200 paquetes de cocaína

La incautación de estupefacientes durante las últimas semanas en la vía al Llano ha venido en aumento. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cierre de la vía al Llano y su paso alterno, no ha sido impedimento para estructuras delincuenciales en el transporte de estupefacientes. Recientemente, en el kilómetro 22+400 de la vía Bogotá–Villavicencio, sector Alto de la Cruz, en Cáqueza, un bus intermunicipal fue detenido por las autoridades ante la sospecha de llevar sustancias ilícitas.

Lea más: Alcaldes reclaman a MinVivienda por falta de aprobación de proyectos de Acueducto

Durante la inspección, efectivamente la Policía Nacional encontró ocultos en el vehículo, 266 paquetes de clorhidrato de cocaína. El conductor, identificado como Álvaro Merari Bastidas Portillo de 51 años, fue detenido y tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes. Bastidas, quedó bajo disposición de la Fiscalía para su judicialización.

Pero este no fue el único caso. Hace apenas una semana, el 8 de octubre, la Policía de Tránsito del Meta incautó sobre este mismo corredor, más de una tonelada de cocaína transportada en un vehículo de carga. “La incautación de estupefacientes durante las últimas semanas en la vía al Llano ha venido en aumento; por ende, también ha crecido el número de drogas ilícitas que ingresan a Bogotá y al departamento por este corredor”, denunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Aumentan tiempos de trayecto en la vía al Llano

Colfecar, gremio del sector de transporte de carga por carretera, señaló que el cierre de la vía al Llano por su corredor principal, ha afectado los tiempos de viaje.

Mientras antes un trayecto de Bogotá-Villavicencio duraba en promedio cuatro horas, ahora puede demorar entre 14 y hasta 16 horas. Un aumento de hasta el 250%. Por lo tanto, para este gremio, donde diariamente se movían 10 mil vehículos, las pérdidas al día alcanzan los $1.500 millones.

¿Cuáles son los nuevos horarios de movilidad en la vía al Llano?

El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, junto con los gremios del sector transporte y autoridades locales y el concesionario COVIANDINA, definieron en un nuevo PMU, los horarios de movilidad en la vía al Llano, así:

A partir de las 12:00 de la medianoche hasta las 12:00 del mediodía se tendrá restricción de carga total en ambos sentidos.

El reversible, sentido Villavicencio - Bogotá, inicia con cierre a la 1:00 de la tarde en el semáforo del UVAL, se dará tráfico preferente Bogotá - Villavicencio a partir de esa hora para para que pasen los vehículos por el Kilómetro 18 +600 a las 3 de la tarde o antes, si es posible.

Una vez pase el último vehículo, bajando por ese sector (patrulla DITRA), se dará paso únicamente en el sentido Villavicencio - Bogotá. Se espera que hacia las 5:00 de la tarde todo el tráfico esté en ascenso desde Villavicencio.

El tráfico subiendo se mantendrá en el k18+600 hasta las 12:00 del mediodía o antes, si las condiciones de tráfico así lo permiten.

A las 00:00 horas del martes 14, se dará tráfico Bogotá - Villavicencio por el Kilómetro 18+600 en forma preferente, para evacuar todos los vehículos que quedaron desde el horario de cierre en el UVAL.

Le puede interesar: Distrito sí puede intervenir bares que utilizan fachada como sindicatos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.