Cayó en Girardot delincuente que robó cadena de oro a conductor en un semáforo

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Foto: Policía de Cundinamarca

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El video de un violento hurto en la ciudad de Girardot, grabado por un testigo, generó indignación entre los habitantes y la rápida reacción de las autoridades quienes lograron la captura del responsable.

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Se trata de Sergio Sebastián Rodríguez Méndez, alias “Pelícano”, quien quedó en evidencia robando las cadenas de oro a un conductor que esperaba el cambio de semáforo, a la altura de la calle 40 con carrera 10, barrio San Fernando. “Me jaló una de las cadenas, me aruñó en el pecho y me reventó la boca”, contó el afectado a las autoridades.

Tras el hecho, el sujeto huyó a bordo de una motocicleta, pero horas después fue interceptado y capturado.

Alias ‘Pelícano’ fue dejado a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización por el delito de hurto. Es de resaltar que este sujeto registra antecedentes relacionados con esta misma transgresión.

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En lo corrido de 2026, la Policía de Cundinamarca ha capturado 224 personas por este delito.

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