En libertad, extranjero capturado tras denuncia por presunto abuso sexual en Usaquén

En este edificio del barrio Chicó Navarra (Usaquén), fue grabado el supuesto hecho. Foto: Cortesía

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Tras la denuncia ciudadana de un supuesto caso de abuso sexual en Usaquén, que terminó con la captura de un ciudadano norteamericano, la Fiscalía confirmó que en la madrugada de este martes fue dejado en libertad por falta de material probatorio concluyente que permitiera surtir su legalización de captura.

“Todas las pruebas forenses, físicas, psicológicas; las entrevistas y demás peritajes realizados, y las actividades de policía judicial realizadas arrojaron que no ha habido abuso sexual ni violencia física. No existen elementos que indiquen una conducta delictiva”, detalló el ente acusador.

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Y es que, de acuerdo con la directora del ICBF, Astrid Cáceres, el informe médico-legal de Medicina Legal descartó también que hubo algún tipo de violencia sexual contra el menor de 7 años. A esta prueba, se sumó también el relato del niño durante su atención médica en el Hospital Simón Bolívar.

Por ahora, lo que ocurrió esa tarde de domingo responde a dos escenarios distintos: según Cáceres, el menor contó que había salido a respirar al balcón. Mientras que el presidente Gustavo Petro trinó en la noche del lunes que el hombre sacó al niño “por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, sentenció el jefe de Estado.

Por ahora, los hermanos de 4, 7 y 15 años que están en un proceso de adopción por parte de esta pareja de ciudadanos estadounidenses permanecen bajo custodia y protección del ICBF.

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Fuentes de la Fiscalía explicaron a este diario que, al tratarse de un delito que no se investiga de oficio, solo el ciudadano extranjero —en calidad de afectado— puede decidir si instaura la denuncia por el delito de falsa denuncia. Tanto él como su pareja cuentan actualmente con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos.

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