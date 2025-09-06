Cundinamarca: abren nueva convocatoria para acceder a mejoras y estudios de agua

Bajo nivel de agua en esta represa localizada en el municipio de La Calera, a 12 km de Bogotá, tras un año de racionamiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva convocatoria acercará a los habitantes de Cundinamarca al acceso a un agua de mejor calidad. Este viernes, la Gobernación anunció que puso en marcha una nueva fase del programa Agua Vida Rural, el cual beneficiará a seis provincias del departamento.

El programa busca garantizar que en las zonas rurales del departamento haya un acceso constante, pero también de calidad del recurso hídrico, a través de diagnósticos técnicos y acompañamiento a los acueductos comunitarios.

Pero también es un resultado de coordinación interinstitucional: es liderado por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Secretaría de Bienestar Verde de la Gobernación. Según asegura el gobernador Jorge Rey, este es un esfuerzo conjunto por ofrecer a las comunidades rurales un servicio más seguro, sostenible y digno.

¿Cuáles son las fases de la convocatoria?

En sus dos primeras fases, Agua Vida Rural logró la inscripción de 141 acueductos rurales en provincias como Rionegro, Bajo Magdalena, Gualivá, Magdalena Centro, Alto Magdalena, Sumapaz, Tequendama y Soacha. En esta nueva y última fase, la convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.

La convocatoria está dirigida a prestadores del servicio de agua potable, empresas de acueducto rural, asociación de usuarios de acueducto veredal, una junta de acción comunal o cualquier esquema organizativo rural.

¿Qué significa esto? Que ahora los habitantes y los prestadores del servicio tienen un sustento técnico que les indica cómo mejorar el funcionamiento de los acueductos, prevenir riesgos y garantizar el acceso a más personas.

De acuerdo con Rey, esta nueva convocatoria estará abierta para las provincias de Sabana Occidente, Ubaté, Almeidas, Sabana Centro, Guatavita y La Calera; todas zonas que tienen vocación agrícola y dependen de este servicio para garantizar su seguridad alimentaria.

De acuerdo con datos de 2024, el departamento reportó un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) rural en nivel bajo en una muestra de 63 prestadores, un resultado que refleja avances en la gestión comunitaria del recurso. Sin embargo, aún persisten brechas: según el Ministerio de Vivienda, en Colombia cerca del 26 % de la población rural no cuenta con acceso seguro a agua potable, lo que convierte a programas como este en un componente clave para la salud pública y la equidad.

La convocatoria se complementa con otras apuestas de la Gobernación para que el departamento, y en especial el campo cundinamarqués, tenga acceso pleno a derechos y mínimos vitales, como lo es el agua. En el municipio de Fusagasugá, por ejemplo, inauguró de la mano de Rey un tanque de agua potable que deja atrás décadas de servicios intermitentes y cortes en el servicio.

En las zonas rurales, por su parte, ha recibido a funcionarios de la Gobernación para consolidar Alcantarillado al Campo, una estrategia pionera que busca que las veredas y parcelas donde se producen miles de toneladas de alimentos logren acceso a agua potable y sistemas de riego para sus cultivos.

“Con un análisis físico-químico se podrá comprobar si el agua de las veredas realmente cumple los requisitos para que el agua sea potable. Queremos que se haga masivamente en Cundinamarca y para eso es este proyecto: que las personas accedan gratis para lograr la autorización sanitaria y prestar un servicio seguro o legal”, concluye la Gobernación.