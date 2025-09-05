Hospital de Fusagasugá estará listo en 2027: Gobernación

El hospital significará una mejora en el acceso de salud para más de 250.000 habitantes del municipio. Foto: Gobernación Cundinamarca

Esta semana la Gobernación de Cundinamarca dio otro paso para lograr un nuevo hospital en el departamento, esta vez en Fusagasugá. A través de un comunicado, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció que la licencia de construcción para uno de los hospitales más esperados del departamento ya fue expedida y que ya está definido el cronograma de obra. Esto significa que tienen prácticamente luz verde para avanzar con el proyecto y tener la obra lista a más tardar en 2027.

La licencia es uno de los requisitos más engorrosos en las construcciones públicas, pues, en ocasiones, demoran meses en ser aprobadas y tener el visto bueno de los curadores y las secretarías de planeación. Sin embargo, para Fusagasugá esa espera terminó y, según explicó Rey, ahora empieza una carrera contrarreloj para poder inaugurar el hospital en los siguientes 26 meses, es decir, más o menos en octubre de 2027.

La obra ha sido un reclamo que los habitantes del municipio han hecho y que, gracias a una ambiciosa apuesta de inversión en salud de la Gobernación, empieza a cumplirse para más de 250.000 ciudadanos que se verán beneficiados.

Esta obra, junto con la construcción del Hospital de Soacha, son considerados como dos de las apuestas en infraestructura más grandes del departamento por la mejora en la calidad de vida que tendrán para miles de pacientes.

De acuerdo con los detalles del proyecto, el Hospital San Rafael, como se le bautizó en los planos, mejorará el acceso a salud no solo de los habitantes de “Fusa”, sino que permitirá ampliar la red hospitalaria de la localidad de Sumapaz.

“Ya se inició el proceso para levantar un hospital moderno que brindará más de 80 servicios de salud, muchos de ellos especializados para la atención digna y oportuna de miles de familias”, explican desde la Gobernación. El proyecto tendrá más de 25.000 metros cuadrados construídos, cinco pisos y una mayor baraja de servicios para los habitantes de Fusagasugá.

Como muchos otros municipios del país, Fusagasugá ha contado por años con un sistema de salud que, aunque atiende a sus pacientes, ha llegado a verse desbordado por el crecimiento demográfico y el poco espacio para un tratamiento oportuno.

Por esa razón desde la Gobernación se la dio prioridad a esta construcción que, según sus estimaciones, se convertirá en el proyecto más grande de infraestructura en la región y ampliará los cupos de atención, especializará el acceso a la salud y evitará que miles de pacientes sean remitidos a otros centros médicos por falta de infraestructura o personal.

“Pasaremos de 66 a 94 servicios especializados, aumentando la capacidad instalada de la red para dar respuesta a la demanda insatisfecha que hoy obliga a cientos de usuarios a desplazarse hacia Bogotá en busca de atención”, explicó el gobernador Rey.

La estructura hospitalaria también contará con 27 consultorios, 45 camillas de urgencias, siete salas de cirugía y 205 habitaciones.

La construcción, comentan desde la Gobernación, tendrá un impacto en la calidad de vida de los fusagasugueños al ofrecer un servicio que en el pasado ha sido limitado y, como aliciente, ofrecerá cientos de empleos durante los próximos dos años a quienes estén involucrados en la construcción.

“El compromiso nuestro ahora es garantizar que la construcción se ejecute en los tiempos previstos y que cuente con el equipamiento necesario para su óptimo funcionamiento”, concluye el mandatario departamental.