Cundinamarca activa plan de movilidad para Semana Santa: más controles y rutas seguras

Las autoridades insisten en que, más allá de los controles, el factor clave sigue siendo el comportamiento de los conductores. El plan busca reducir la siniestralidad en una de las temporadas con mayor flujo vehicular del año. Foto: Cristian Garavito

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Con la proyección de más de 3.5 millones de viajeros movilizándose por las vías de Cundinamarca, la Gobernación puso en marcha un plan especial para garantizar la movilidad, la seguridad vial y el orden público durante la Semana Santa.

La estrategia se basa en tres frentes: intervención en puntos críticos, uso de tecnología para anticipar riesgos y un fuerte despliegue de autoridades en las carreteras.

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Intervención en vías clave

Uno de los focos del plan está en la infraestructura. Según las autoridades, se han intervenido 131 puntos críticos con antecedentes de siniestralidad, donde se reforzó la señalización y se mejoraron las condiciones de la vía.

El objetivo es reducir accidentes en corredores donde históricamente se concentran los mayores riesgos.

Tecnología para anticiparse a los accidentes

El plan también incluye herramientas digitales. A través del sistema Portal 360, ahora integrado con Waze, los usuarios podrán identificar rutas más seguras teniendo en cuenta:

Historial de accidentalidad en los últimos tres años

Condiciones climáticas en tiempo real

La idea es que los conductores no solo escojan la ruta más rápida, sino también la más segura.

Más controles en las vías

En cuanto a la presencia en carretera, las autoridades desplegarán:

500 policías de tránsito

35 agentes

30 gestores de movilidad

A esto se suman más de 4.700 uniformados de la Fuerza Pública, que estarán distribuidos en los 116 municipios del departamento para garantizar la seguridad y la convivencia.

Además, se mantendrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente durante toda la temporada.

Un llamado a la prevención

Las autoridades insisten en que, más allá de los controles, el factor clave sigue siendo el comportamiento de los conductores.

El plan busca reducir la siniestralidad en una de las temporadas con mayor flujo vehicular del año, donde los errores humanos siguen siendo una de las principales causas de accidentes.

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