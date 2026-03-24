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Falso “limpiavidrios” tenía orden judicial por hurto agravado

El hombre fue ubicado por cámaras de seguridad en un semáforo de la calle 80.

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Redacción Bogotá
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24 de marzo de 2026 - 01:29 p. m.
El hombre fue capturado
El hombre fue capturado
Foto: Secretaría de Seguridad
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Cámaras de seguridad del Centro de Control C4 de Bogotá, registraron en las últimas horas movimientos sospechosos por parte de un hombre en un semáforo sobre la Calle 80.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el sujeto que realizaba actividades de limpiavidrios se acercaba a los vehículos para presuntamente observar elementos de valor posibles a hurtar.

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Tras su identificación, patrulleros de la policía acudieron al lugar donde lo requirieron para la verificación de antecedentes y comprobar que efectivamente tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado, siendo capturado y dejado a disposición de la autoridad competente.

En Engativá, funcionan 542 cámaras instaladas para prevenir y responder ante hechos delictivos.

“Con más tecnología y capacidades en terreno estamos atacando a los delincuentes que afectan la seguridad en la ciudad. No vamos a parar en la lucha contra los criminales”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

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De acuerdo con datos de la Policía Nacional, con corte al 28 de febrero se han registrado 20.607 hurtos a personas, 2.3% menos de denuncias frente al mismo periodo del año anterior.

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