Acueducto avanza en cambio de compuertas en Tibitoc para mejorar servicio de agua en Bogotá

Tibitoc es una de las principales plantas de tratamiento de agua de la ciudad. Foto: Acueducto

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Con un avance superior al 90 %, el Acueducto avanza en el reemplazo de cinco de las compuertas que hacen parte de las obras de modernización de la Planta de Tratamiento de Tibitoc. Una planta que funciona desde 1959, potabilizando el agua del río Bogotá y suministrando el servicio al 30 % de la capital y cinco municipios de Cundinamarca: Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Chía y Cajicá.

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Los cambios, que según la Empresa no se intervenían desde 1973, permitirán que “cuando necesitemos llevar más agua de Tibitoc a Bogotá, pueda subir al tanque alto y de esa manera garantizar la presión y cantidad de agua que demanda la ciudad”, explicó la gerente, Natasha Avendaño.

En estas obras de modernización, la EAAB invierte cerca de COP 207 mil millones para aumentar la capacidad de tratamiento y moderniza equipos, sistemas de bombeo y el sistema eléctrico, con el fin de mejorar el funcionamiento de la planta. “Tibitoc fue fundamental durante el racionamiento, alcanzando a dar agua al 50% de la ciudad en los meses más críticos durante la sequía en Chingaza”, agregó Avendaño.

Cabe recordar que, paralelo a las obras, la Corporación Autónoma Regional (CAR) aprobó al Acueducto la captación de 1,56 m3/s más del río Bogotá, pero exclusivamente en los meses de lluvias como abril, mayo, julio, agosto y noviembre, con el objetivo de “cubrir las deficiencias del sistema Chingaza (...) hasta que la condición del déficit sea superada”, acota la Resolución 5025 del 1 de abril.

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De esta manera, la empresa, luego de haber solicitado desde octubre de 2024 el otorgamiento de esta licencia, pasará a tratar en la Planta Tibitoc, 9,5 metros cúbicos de agua por segundo en esos meses y ocho m³ en los restantes.

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