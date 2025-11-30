“Cundinamarca brilla”: el recorrido navideño que exalta la cultura y los saberes

El proyecto consistirá de cuatros rutas navideñas en las que habrá turismo, gastronomía, cultura y naturaleza. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todo está listo para que Cundinamarca se convierta en uno de los destinos favoritos para miles de ciudadanos que buscan plan en esta temporada de fin de año. La Gobernación anunció que, por segunda vez, se realizará “Cundinamarca brilla”, con cuatro rutas navideñas diseñadas para que locales y visitantes puedan conocer un gran número de municipios, las proezas arquitectónicas en los territorios y, como escenario principal, algunos de los destinos naturales más sorprendentes de la región.

La iniciativa se posiciona como una de las principales actividades gratuitas en esta temporada de fiestas, pero que sin duda dejará enormes beneficios económicos para Cundinamarca y sus territorios, a través del impulso al turismo, el aumento de las ventas y las muestras, tanto culturales como gastronómicas, que se desarrollarán alrededor de la rutas navideñas. “Esta es una apuesta en la que queremos, precisamente, que el departamento brille a nivel nacional. Fortalece la identidad territorial y dinamiza la oferta turística en las regiones”, comentó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Turismo en cuatro latitudes

La programación de “Cundinamarca brilla” contará con cuatro recorridos, cada uno diseñado para explotar el potencial turístico y cultural de algunas de las provincias con la mayor afluencia de visitantes en la temporada navideña. Lograr la articulación y el trabajo en equipo entre la Gobernación y representantes de los 116 municipios fue todo un reto por la logística que requiere juntar tantas voces. Pero para Danilo Rocha, subgerente del Instituto de Turismo y Cultura (Idecut), definitivamente es una apuesta que vale la pena hacer, porque pone el foco en docenas de municipios que, si bien no los visitan mucho por estas fechas, podrían llegar a serlo en un futuro próximo, gracias a este tipo de iniciativa, en las que son protagonistas.

El primer recorrido apunta a que miles de visitantes conozcan los municipios de la frontera norte de Cundinamarca, como Chía, Cajicá, Sopó y Nemocón. Este trayecto pretende exponer municipios que han logrado grandes avances en términos de desarrollo o que cuentan dentro de sus jurisdicciones con una gran oferta cultural. Entre ellas se destacan: el Tren de la Sabana, que atraviesa Cajicá; el famoso embalse del Neusa, donde centenares de personas acampan a las afueras del municipio de Cogua, o conocer la historia de las minas de sal de Nemocón o Zipaquirá, hoy consideradas como destinos obligatorios a la hora de visitar el departamento.

Cada una de estas poblaciones tendrá alumbrados y eventos culturales y, como elemento adicional, ofrecerá diferentes muestras gastronómicas. El objetivo de cada municipio es contar su historia a través de la cocina y los saberes culinarios. “Esta ruta busca reafirmar el valor de los oficios, sabores y saberes propios de la región, ofreciendo a residentes y visitantes un recorrido lleno de magia, cultura y espíritu navideño”, subrayó el gobernador Rey.

El segundo recorrido, llamado “Luces y colores del altiplano cundiboyacense”, iluminará el límite entre Ubaté y el departamento de Boyacá. Con ocho municipios (Tausa, Saboyá, Susa, Fúquene, entre otros) participando en esta apuesta cultural, la ruta mostrará iluminaciones, pesebres, ferias artesanales y paisajes naturales característicos del altiplano cundiboyacense, para convertir un recorrido por pueblos pequeños en una verdadera apuesta de innovación y turismo.

Más allá de visitar poblaciones, en su mayoría construidos bajo el estilo de la arquitectura colonial, también se conocerán importantes referentes del turismo a través de sus paisajes naturales, entre ellos la laguna Verde, un cuerpo de agua virgen ubicado a 3.900 msnm en Tausa; los caminos en los Farallones de Sutatausa, óptimos para practicar senderismo, o conocer la historia ancestral de la laguna de Fúquene. Todos se posicionan como destinos que mostrarán al mundo las riquezas naturales de Cundinamarca.

Recorriendo el territorio

El occidente del departamento también será protagonista. Los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá serán parte de la ruta que recorrerá el oeste, al mostrar plazas, parques y algunos de los escenarios culturales más importantes de estos territorios. Allí confluirán opciones de turismo únicas, que se adecuan con la época navideña, y la apuesta que estos municipios han diseñado para dar a conocer sus territorios, que, vale recordar, serán protagonistas de desarrollo, turismo y movilidad en un futuro cercano.

“Cada municipio ofrece una puesta en escena única: desde la magia histórica de Mosquera, pasando por los senderos iluminados y la riqueza cultural de Madrid, hasta la Casa de la Navidad, en Funza”, comentó el mandatario departamental.

A la iniciativa navideña se suma otro destino que, asegura la Gobernación, dará de qué hablar en los próximos años: el recorrido por la provincia de Almeidas. Esta ruta pasará por Machetá, Tibirita y Manta, tres municipios del oriente cundinamarqués, en el que abundam la historia colonial, parajes rurales e incluso un cementerio indígena, que atrae a cientos de personas curiosas, para conocer uno de los hallazgos arqueológicos más notorios del departamento.

Apuesta verde

El turismo a gran escala que se da en las temporadas decembrinas usualmente revive el debate sobre el impacto ambiental de estas fechas en los ecosistemas que reciben a miles de visitantes. Sobre este punto, la Gobernación también pensó en un componente en el que el turismo y el cuidado ambiental no choquen. Rocha explicó que “Cundinamarca brilla” será un referente por su innovación sostenible. Y es que desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut) se diseñaron cada uno de los planes teniendo en cuenta que cualquier actividad, independientemente de si es cultural, gastronómica o de senderismo, reduzca su huella de carbono y de contaminación.

“Con los municipios tenemos claro que los parques, montañas y parajes que se visiten en estas festividades van a verse beneficiados a través del turismo regenerativo. Es decir, además de ser cuidados por los mismos habitantes, van a poder fortalecer su infraestructura con los ingresos que reciban”, agregó Rocha. Por su parte, para el gobernador Rey, “Cundinamarca brilla” será una nueva oportunidad de lograr que el departamento se posicione en la lista de destinos deseables para el turismo en el futuro. Con eventos como este, en el que la administración departamental, los recursos y los ciudadanos pedalean hacia el mismo objetivo, todos ganan. “Es un gran esfuerzo en el presente, pero un objetivo a futuro de ver florecer aún más a nuestro departamento a través de fortalecer nuestra identidad”, concluyó Rey.