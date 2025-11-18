Emergencia en Silvania: una persona muerta y tres desaparecidas por crecientes súbitas

Las autoridades mantienen un PMU activo y continúan las labores de búsqueda pese a la inestabilidad del terreno. Foto: Bomberos Cundinamarca

La emergencia en Silvania se desató en cuestión de minutos. Dos crecientes súbitas, provocadas durante la noche del lunes y la madrugada del martes 18 de noviembre, por las fuertes lluvias que han caído sobre la región, arrasaron viviendas y sorprendieron a conductores y habitantes del municipio.

En el barrio La Esperanza y en la vereda El Hato, del municipio Cundinamarqués se produjo la emergencia más crítica. Según información compartida por la Delegación Departamental de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos de Silvania, la primera creciente, que ocurrió en la tarde del lunes, afectó cinco viviendas sin dejar heridos.

Sin embargo, un par de horas después, la segunda creciente desencadenó la mayor tragedia: un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente.

En horas de la tarde se reportó un deslizamiento de terreno en la vía terciaria Silvania – Loma Alta – Tibacuy, según información del CMGRD. Se adelantan labores de inspección para determinar las intervenciones necesarias y garantizar la seguridad de la comunidad. pic.twitter.com/hukPkkd0rD — Gestión del Riesgo de Cundinamarca (@RiesgosCundi) November 18, 2025

Una mujer logró salir por sus propios medios y fue trasladada al hospital municipal. Horas después, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo de Segundo Villota, un adulto mayor.

Las otras tres personas —Ana Lucía Villota Escandón, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón— siguen desaparecidas. Las labores continúan con apoyo de Bomberos Fusagasugá, Cachipay, Tibacuy, la Alcaldía, Gestión del Riesgo y cinco unidades de la Cruz Roja.

La magnitud de la emergencia queda clara en el balance preliminar: 16 viviendas con pérdida total, 60 personas afectadas, dos ciudadanos atendidos en centros de salud y una víctima fatal. Debido a la inestabilidad del terreno, las autoridades suspendieron operaciones en horas de la noche y las retomaron a primera hora, para garantizar la seguridad del personal.

El gobernador Jorge Rey confirmó que desde las primeras horas se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta, verificar daños y orientar la búsqueda de los desaparecidos. Una familia ya fue trasladada a un albergue temporal. “Cundinamarca acompaña a Silvania en este momento difícil y concentra todos los esfuerzos para atender la emergencia”, señaló el mandatario.

El invierno y las fuertes lluvias han generado graves afectaciones en el municipio de Silvania. La creciente súbita de la quebrada Yayata, en el barrio La Esperanza, provocó daños en varias viviendas y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato, donde un vehículo con… pic.twitter.com/7HXdXorcwf — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 18, 2025

Las autoridades recomiendan evitar acercarse a los puntos afectados, atender las indicaciones del PMU y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan las labores de rescate y verificación.

