Decomisan 800 bultos de carbón vegetal en operativo ambiental en Mosquera

En el municipio de Mosquera, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), junto a la Fuerza Pública, frenaron una actividad de quema a cielo abierto con el objetivo de producir carbón vegetal, la cual operaba con hornos artesanales en un predio a pocos metros de las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el municipio de Madrid (Cundinamarca). Las autoridades decomisaron 800 bultos de carbón que ya se encontraban listos para ser transportados y comercializados.

¿Cómo fue el operativo?

Según lo dio a conocer la corporación, el trabajo lo realizaron tras varios meses de seguimiento, labores de inteligencia y utilización de equipos de última tecnología. Así mismo, contaron con el apoyo de un equipo de técnicos de la dirección regional Sabana Occidente y las autoridades.

Según indicaron las autoridades, encontraron en flagrancia el desarrollo de quemas a través de 11 hornos artesanales, de los cuales, cuatro se encontraban funcionando. Sin embargo, uno de estos no contaba con dispositivos de control de emisiones, por lo que lo catalogaron como quema a cielo abierto.

“En el lugar se evidenciaron 72 metros cúbicos de madera entre acacias, ciprés y eucalipto común, sin contar con los respectivos salvoconductos o autorizaciones para su aprovechamiento”, señaló la directora regional Sabana Occidente de la CAR, Camila Cortes.

Además, esta madera habría sido la materia prima utilizada para el procesamiento de carbón vegetal, así como otros elementos conformados por: retales, leña, carretes de cable, estacas, parasoles, guaduas rollizas, partes de mobiliario y estibas con recubrimientos de pintura, entre otros.

Por los hechos, la autoridad ambiental impuso una medida preventiva en flagrancia, la cual se mantendrán hasta que tomen los correctivos indicados y se cumplan los lineamientos correspondientes. De igual manera, las autoridades detuvieron a cinco personas que estaban en el lugar de los hechos y decomisaron 800 bultos de carbón que ya se encontraban listos para ser transportados y comercializados.

