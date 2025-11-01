Revelan video de choque en la Mutis que dejó dos víctimas: conductor sigue prófugo

Dos personas fallecieron en el accidente. Foto: Redes Sociales

Tras el fuerte choque que ocurrió en la madrugada de este viernes, 31 de octubre, entre un carro y dos motocicletas, dos personas fallecieron y otras dos quedaron lesionadas. De igual manera, el conductor se dio a la fuga y revelaron el nombre de las víctimas del accidente.

¿Qué más se sabe?

Según se conoce, lamentablemente, las víctimas de este suceso fueron Viviana Marcela Suárez, contadora, y Carlos Mario Cavadía, ingeniero eléctrico. Al parecer, la mujer tenía 30 años y tenía un hijo de tan solo tres años, según lo dio a conocer Veracidad Urbana.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Engativá, Av. Mutis (calle 63) con carrera 98, sentido Oriente-Occidente. Según información; involucra automóvil particular y dos motocicletas, donde lamentablemente deja dos personas muertas y dos lesionadas.



¿Cómo pasó?

Según las imágenes conocidas de las cámaras de seguridad de la zona, en el accidente se vio involucrado un carro blanco, Volkswagen, el cual perdió el control y terminó chocando con las motocicletas y un bus del SITP, como lo dio a conocer Blu Radio. Por la magnitud del golpe, el carro terminó volcado sobre el pavimento y, lamentablemente, los motociclistas murieron al instante.

Al parecer, el vehículo se movilizaba a alta velocidad y cuando el conductor perdió el control, saltó el separador y embistió a los motociclistas que circulaban en sentido contrario. Además, tras el choque, los que iban en el carro huyeron del lugar.

“Según la información inicial, el conductor se dio a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para ubicarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.

De igual manera, otros heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos y la investigación de lo sucedido ya está en manos de las autoridades.

