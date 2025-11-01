Los crudos detalles que reveló Fiscalía sobre la muerte de Jaime Moreno en Halloween

Resume e infórmame rápido

Juan Carlos Suárez, de 27 años, fue presentado este sábado 1 de noviembre por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de agredir y causarle la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, la madrugada del 31 de octubre en Bogotá. Compareció en la primera audiencia de legalización de captura, todavía con marcas rojas del disfraz que llevaba puesto al momento de la captura.

La audiencia estuvo marcada por cuatro aspectos del caso que abren debate: (1) la captura de Suárez, el cual fue tema de debate central, ya que el Ministerio Público consideró que esta última fue ilegal; (2) la Fiscalía, por su parte, presentó testimonios que revelan que habría un segundo hombre que golpeó a la víctima; (3) la falta de pruebas contra las dos mujeres capturadas, quienes no fueron vinculadas a un proceso; (4) el supuesto testimonio que habla de un presunto intento de abuso antes de los hechos.

Los capturados fueron arrestados por lesiones personales. Ahora responderán por homicidio. Foto: Policía de Bogotá

Así fue la audiencia

Durante la audiencia, la fiscal presentó ante el juez los elementos que sustentan la captura en flagrancia de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como uno de los presuntos agresores de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería y computación de la Universidad de los Andes, quien murió el 31 de octubre.

Explicó que la detención se produjo hacia las 3:35 a.m., luego de una riña registrada en la calle 64 con carrera 20. Según el informe policial, la víctima fue hallada inconsciente, con hematomas en el rostro y un charco de sangre a su alrededor.

El testigo Juan David Cárdenas Ortiz, amigo del joven fallecido, relató que ambos habían estado en una fiesta en la discoteca Before Club, sobre la avenida Caracas con calle 63, y que al salir fueron atacados por un grupo de cuatro personas (dos hombres y dos mujeres). Uno de los agresores, según el testigo, tenía el rostro pintado de rojo y negro y vestía solo un pantalón negro.

El testigo detalló que su amigo recibió un golpe por la nuca, cayó al suelo y luego fue pateado en la cabeza y el cuerpo mientras una de las mujeres incitaba a seguir la golpiza. Este fue el relato más crudo de la audicencia. “El vigilante de la zona me ayudó a llamar a la Policía mientras yo auxiliaba a mi amigo que se encontraba ahogándose”, relató el testigo.

Minutos después, Jaime Moreno, fue trasladado al Cami de Chapinero, donde ingresó en estado crítico, con múltiples traumas craneoencefálicos y sangrado abundante.

El informe de Medicina Legal indicó que Moreno presentaba trauma contundente en cráneo y pulmones, con afectación de órganos vitales y una incapacidad médico-legal provisional de 55 días, aunque finalmente murió a las 6:58 p.m. del mismo día por paro cardiorrespiratorio.

La fiscal sustentó que, con base en los artículos 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal, la captura fue legal y en situación de flagrancia, y solicitó su convalidación ante el juez.

¿Por qué el Ministerio Público dijo que la captura fue ilegal?

Tras la petición de la Fiscalía, de legalizar la captura de Suárez Ortíz, la representante del Ministerio Público sorprendió al señalar al juez que debía declarar ilegal la captura del hombre señalado de golpear brutalmente a Jaime Esteban Moreno. Según la delegada, su arresto “no se dio en una situación de flagrancia”, pues el testigo no señaló directamente a los agresores en el momento de la detención, sino horas después, cuando ya estaban bajo custodia.

“El señor Juan David Cárdenas solo describió los disfraces de los agresores, pero no estaba presente ni los señaló”, sostuvo el funcionario, quien agregó que la Policía “interrogó a los detenidos sin leerles sus derechos y sin abogado, vulnerando su derecho a guardar silencio”. La Fiscalía defendió su actuación y argumentó que la detención “se ajustó al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal”.

No hay pruebas de la responsabilidad de las dos mujeres capturadas

El abogado de víctimas cuestionó a la Fiscalía por no judicializar a las dos mujeres que habían sido detenidas junto a Suárez Ortiz. “La señora Paola Fernández fue mencionada por el testigo como la determinadora de este homicidio”, señaló.

La Fiscalía respondió que no contaba “con elementos materiales probatorios suficientes” para vincularlas formalmente al proceso, por lo que quedaron en libertad mientras avanza la investigación. En su exposición, el ente acusador se concentró únicamente en la captura de Suárez Ortiz, dejando en pausa la situación jurídica de las dos mujeres.

Un segundo agresor sin identificar

En la narración del testigo, leída por la fiscal en la audiencia, se confirma que en la riña participaron cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Uno de los hombres, con el rostro pintado de rojo y negro, sería Juan Carlos Suárez. El otro, sin características precisas, no ha sido capturado. “El chico de la cara pintada estaba junto con otro muchacho y dos mujeres”, relató el testigo, quien también aclaró ante los investigadores: “Las personas capturadas son las mismas que estuvieron involucradas, no más, no capturaron a uno de los muchachos que también golpeó a mi amigo.” Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado avances sobre la búsqueda de este segundo agresor.

¿Un presunto abuso sexual originó la pelea?

Durante la audiencia también se reveló un detalle inédito: los capturados habrían manifestado a la Policía que la riña se produjo tras un presunto intento de abuso sexual dentro de la discoteca, que habría tenido como víctima de una de las mujeres detenidas.

“Los capturados dijeron que el ataque se dio porque uno de los hombres había intentado abusar sexualmente de su amiga Berta Joana Parra Torres dentro de la discoteca”, relató el delegado. Aunque esa versión no ha sido corroborada, introduce una posible nueva línea de investigación sobre el contexto del enfrentamiento que terminó con la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes.

La audiencia concluyó con la legalización de la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos responsables de la agresión que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno. El juez determinó que el proceso continuará la próxima semana, el miércoles, cuando se retomarán las diligencias para escuchar nuevos argumentos de las partes y definir si se impone una medida de aseguramiento contra el detenido.

