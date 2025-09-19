No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Cundinamarca

Desarticulan banda ‘Los Panaderos’: utilizaban menores para cometer delitos

En cuatro allanamientos, la Fiscalía y Policía de Cundinamarca, capturaron a cinco delincuentes por orden judicial y uno en flagrancia.

Redacción Bogotá
19 de septiembre de 2025 - 12:14 p. m.
"Los Panaderos", responsable del tráfico de estupefacientes y el uso de menores para la comisión de delitos en Viotá
Foto: Policía Cundinamarca
A través de 30 actuaciones de agentes encubiertos, 7 interceptaciones de comunicaciones y 5 análisis criminales, la Policía y Fiscalía seccional de Cundinamarca, desplegaron un operativo que terminó en la desarticulación de la banda delincuencial, ‘Los Panaderos’, dedicados al tráfico de estupefacientes y al uso de menores en actividades ilícitas.

“Recuperamos la confianza ciudadana, mejoramos la percepción de seguridad y generamos un ambiente de tranquilidad para la comunidad”, destacó el alcalde de Viotá, Óscar Quiroga.

La operación dejó cinco personas capturadas mediante orden judicial y una de manera flagrante. Además, las autoridades incautaron 90 dosis de bazuco y marihuana, 2 motocicletas, 2 radios de comunicación, 3 teléfonos celulares, munición para arma traumática y dinero en efectivo.

“Un hecho relevante dentro de la investigación fue el seguimiento a dos miembros de la organización, incluyendo a su cabecilla, alias “Panadero”, quienes fueron asesinados el pasado 17 de agosto. A pesar de su muerte, la estructura criminal continuó con sus actividades ilícitas, lo que facilitó su completa identificación y posterior desarticulación", detalló la Policía de Cundinamarca.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.

