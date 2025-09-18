Habrá cierres viales y desvíos este fin de semana en Bogotá, ¿dónde y por qué?

Movilidad Foto: Cristian Garavito

La movilidad en la capital se verá transformada este fin de para dar paso al desarrollo de dos eventos culturales, por los cuales la Secretaría de Movilidad autorizó cierres viales o desvíos. Los eventos son: la Expedición BodyTech Bogotá 2025 y el concierto Viva la Salsa.

Expedición BodyTech Bogotá 2025:

Para esta actividad recreo-deportiva que se llevará a cabo el domingo, 21 de septiembre, el distrito autorizó los siguientes cierres viales:

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA CIERRE HORA HABILITACIÓN Carrera 66 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26 Carril oriental 8:00 a.m. del 20 de septiembre 4:00 a.m. del 21 de septiembre Carrera 66 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26 Total 4:00 a.m. del 21 de septiembre 12:30 p.m. del 21 de septiembre Carrera 66 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26 Carril oriental 12:30 p.m. del 21 de septiembre 18:00 p.m. del 21 de septiembre Calzada de servicio sur de la Av. Calle 26 por Av. Carrera 60 (entre calzadas – sin conectantes) Total 8:00 p.m. del 20 de septiembre 01:00 p.m. del 21 de septiembre Calzada de servicio sur de la Av. Calle 26 entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50 Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 11:30 a.m. del 21 de septiembre Carrera 59 entre Av. Calle 26 y Calle 24A Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 10:00 a.m. del 21 de septiembre Carrera 57 entre Av. Calle 26 y Calle 24A Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 10:00 a.m. del 21 de septiembre Carrera 54 entre Av. Calle 26 y Calle 24A Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 10:00 a.m. del 21 de septiembre Carrera 52 entre Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) y Calle 24A Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 10:15 a.m. del 21 de septiembre Carrera 51 entre Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) y Calle 24A Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 10:15 a.m. del 21 de septiembre Calle 24A (calzada norte y sur) entre Av. Carrera 50 y Av. Carrera 54 Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 10:00 a.m. del 21 de septiembre Calle 24A (calzada norte) entre Av. Carrera 54 y Av. Carrera 60 Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 8:30 a.m. del 21 de septiembre Calzada Norte Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50 Un Carril (carril norte) 7:00 a.m. del 21 de septiembre 10:25 a.m. del 21 de septiembre Calzada Occidental de la Av. Carrera 50 entre Av. Calle 53 y Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) Total 7:00 a.m. del 21 de septiembre 11:00 a.m. del 21 de septiembre Calzada Norte de la Calle 44 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 50 Total 8:00 a.m. del 21 de septiembre 10:45 a.m. del 21 de septiembre Calzada Sur de la Calle 44 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 50 Total 8:00 a.m. del 21 de septiembre 10:45 a.m. del 21 de septiembre Av. Carrera 60 (calzada oriental y occidental) entre la Av. Calle 26 y la Av. Calle 63 Total 8:00 a.m. del 21 de septiembre 10:30 a.m. del 21 de septiembre Av. Calle 53 (calzada norte y sur) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A Total 8:00 a.m. del 21 de septiembre 10:30 a.m. del 21 de septiembre

A tener en cuenta:

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la Av. Carrera 60, podrán tomar la Av. Calle 63 al oriente – Av. NQS al Sur.

Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la Av. Calle 63 y deseen tomar la Av. Carrera 60 al sur, deberán continuar por la Av. Calle 63 al occidente – Av. Carrera 70 (Av. Rojas) al sur o Av. Boyacá al Sur.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 53 al oriente, deberán tomar la Av. Calle 63 al Oriente.

Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la Av. Calle 53, deberán tomar la Av. Carrera 60 al Norte – Transversal 59A al norte y Av. Calle 63 al Occidente.

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la Av. Carrera 50, deberán tomar la Av. Calle 53 al Occidente – retorno al oriente a la altura de la Carrera 54 – Av. Calle 53 al Oriente – Av. NQS al Sur.

Los usuarios que circulen por la Av. Calle 26 en sentido oriente – occidente y desean tomar la Av. Carrera 50 al sur, deberán continuar por la Av. Calle 26 al Occidente y Av. Carrera 68 al Sur.

Los usuarios que circulen por la Av. Calle 26 en sentido oriente – occidente y deseen tomar la Av. Carrera 60 al norte, deberán continuar por la Av. Calle 26 al occidente – Carera 66A al norte - Calle 42 al occidente y Av. Carrera 68 al norte.

Viva la Salsa:

Este evento se desarrollará en el estadio Nemesio Camacho el Campín el viernes 19 de septiembre.

Desde las 00:00 horas del 18 de septiembre hasta las 5:00 a.m. del 20 de septiembre de 2025, este es el plan de movilidad a tener en cuenta:

Cierre de la calzada norte de la Calle 53B Bis entre Carrera 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS), incluido el sendero peatonal norte.

Cierre total de la Calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61C. Incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Desde las 8:00 p.m. del 18 de septiembre hasta las 5:00 a.m. del 20 de septiembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Av. Calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental.

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre Carrera 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total Carrera 28 entre Calle 53B Bis y Calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la Transversal 28 (costado oriental) entre Calle 53B Bis y Av. Calle 57.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57 A.

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la Av. NQS (Av. Carrera 30) entre Calle 53B y Calle 57A.

Desvíos:

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y desean tomar la Calle 53B Bis al oriente y la Carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la Av. NQS – Diagonal 61C al oriente – Av. Carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y deseen tomar la Calle 53B Bis al oriente y Calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al oriente – Transversal 25 al sur – Calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y deseen tomar la Calle 57A al oriente, deberán continuar al norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al oriente, por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y deseen tomar la Calle 53B al oriente, podrán tomar la Calle 51 al oriente – Carrera 27 al norte – Calle 53 al oriente y/o Calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la Av. Carrera 24 o Transversal 28 y desean tomar la Av. calle 53 al occidente deberán tomar Transversal 25 al sur – Diagonal 53C al oriente - Carrera 24 al sur – Av. Calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido oriente - occidente por la Av. Calle 57 y toman la Transversal 28 y Carrera 28 al sur y Av. Calle 53 al occidente, deberán tomar la Carrera 21 al sur – Av. Calle 53 al occidente, por donde se empalman con su recorrido habitual.

Recomendaciones para ambos eventos:

Recomiendan hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie.

Para los asistentes a las actividades se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

Recomiendan programar los viajes y actividades esos días en los sectores afectados.

Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas.

Atender la señalización que la organización de los eventos dispondrán para informar los cierres y desvíos viales.

