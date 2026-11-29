La apuesta del gobernador Jorge Emilio Rey es valorar el aporte de la juventud y demostrar que su voz pesa en el departamento. Foto: Cortesía

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No hay otro departamento del país donde los jóvenes estén tan comprometidos con sus comunidades como Cundinamarca. Mientras en el imaginario colectivo toma fuerza la idea de que a las nuevas generaciones poco les interesa la política, participar en los espacios de decisión o postularse a cargos de elección en este departamento, que en su mayoría es rural, el panorama es diferente: los jóvenes sí se quieren involucrar.

Al menos fue lo que evidenciaron las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud de 2025, a las que se inscribieron 4.536 candidatos, y 105.485 jóvenes acudieron a las urnas, un 36 % más que en 2021. A esa movilización se suman los procesos de formación para quienes quieren ejercer liderazgos públicos y las organizaciones que trabajan por incidir en las decisiones de sus territorios.

El entusiasmo lo ratifica otro dato: 12.472 jóvenes, de diferentes municipios, se forman actualmente en la Escuela Departamental de Liderazgo Público. Detrás de la estrategia está la Gerencia de Juventudes de la Gobernación, que viene articulando programas de formación, acompañamiento a organizaciones y asistencia para que las nuevas generaciones “conozcan cómo operan las instituciones, identifiquen las herramientas para participar en las decisiones que afectan sus territorios y puedan representar a sus comunidades”, destaca la Gobernación.

Mario Correa, secretario de lo Social y la Familia de Cundinamarca, resalta que el plan responde específicamente a la necesidad de escuchar a una población que en muchos escenarios no se siente representada por las instituciones. “En Cundinamarca, la voz de las juventudes tiene eco. Han demostrado que sí pueden imaginar el futuro, gestionar recursos públicos y ejecutarlos. Esta es una apuesta por escuchar las regiones y construir un futuro donde todos tengan un aporte y una voz”, señala.

Aprender a liderar

Uno de los principales componentes es la Escuela Departamental de Liderazgo Público, que va en camino de cumplir la meta del Plan Departamental de Desarrollo de llegar a 20.000 participantes. Su tarea es proveer a los jóvenes de herramientas para comprender el funcionamiento de las instituciones, conocer sus mecanismos de participación, representar a sus comunidades y ejercer control social sobre la gestión pública. La incidencia de la escuela ha sido progresiva, al hacer presencia en 21 municipios en 2024, en 48 en 2025 y en 25 este año. Para el próximo, la Gobernación proyecta vincular a 7.528 jóvenes que residan en municipios donde la participación se pueda potenciar.

La diversidad de los nuevos liderazgos se refleja en la conformación de los Consejos Municipales de Juventud, que cuenta con 1.114 consejeros en todo Cundinamarca, de los cuales el 54,4 % son mujeres, con 606 delegadas.

Finalmente, en el plano organizativo, se destaca un aumento del 29 % en la cantidad de organizaciones vinculadas a las Plataformas Municipales de Juventudes, que pasaron de 590 en 2024 a 761 en 2025. Estas, además de facilitar la articulación entre colectivos, permiten establecer canales con las administraciones locales.

Para fortalecer el funcionamiento de estas instancias, la Gerencia de Juventudes ha realizado desde 2024 casi 400 asistencias técnicas a las administraciones municipales. Solo en el último año fueron 88 jornadas mediante la estrategia “Del rol a la acción”, dirigidas a diferentes actores juveniles. Por su parte, la Gobernación ha destinado COP 2.000 millones para respaldar el banco de iniciativas, que llega a 134 organizaciones que congregan a 800 jóvenes e impactan a casi 12.000 cundinamaqueses de las 15 provincias.

“Con esto estamos llevando el éxito con las JAC a las organizaciones juveniles, las cuales ejecutan y hacen rendir la plata. Además, se fortalece la confianza entre los jóvenes e instituciones. Cada centavo que se destina para fortalecer las ideas de los jóvenes y de sus proyectos cuenta. Aquí se acompañan de apoyo y recursos”, resalta el gobernador Rey.

Escuchando la juventud

Pero la estrategia va más allá de apoyo, capacitaciones y recursos. Tal vez el componente más representativo es demostrarles a los jóvenes que su voz tiene incidencia real al incorporar sus propuestas en la planeación departamental. Cundinamarca adelanta la reformulación de su Política Pública de Juventud 2027-2036, que orientará las acciones institucionales dirigidas a esta población durante los próximos 10 años.

En su construcción participaron 4.959 jóvenes de las 15 provincias, de los cuales 3.558 fueron parte de los espacios de diálogo. Los encuentros permitieron recoger propuestas de jóvenes rurales, afrodescendientes, víctimas del conflicto, integrantes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, comunidades indígenas y población LGBTIQ+, entre otros grupos. Como resultado, se estructuraron ocho dimensiones estratégicas, así como 112 productos y acciones. Además, se definieron las 21 entidades responsables y se incorporaron seis enfoques de gobernanza: poblacional, de género, diferencial, de derechos, ambiental y territorial.

Para Correa, este trabajo constituye la prueba del valor que les da esta administración a las nuevas generaciones en el desarrollo del departamento. “Vincular a la juventud no es un gasto, es la oportunidad para convertir al departamento en un territorio democrático. Su impacto es inmediato, significativo y muy importante para un departamento que será liderado en el futuro por ellos”, concluye.

El desafío para la administración y los liderazgos juveniles será sostener la participación más allá de las urnas, cumplir la meta de 20.000 jóvenes formados y lograr que las 112 acciones proyectadas para 2027-2036 se traduzcan en soluciones concretas en cada uno de los 116

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