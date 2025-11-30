Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Granizada provocó inundaciones en La Calera y algunas zonas de Bogotá

La calle principal del municipio quedó cubierta por el agua. En Bogotá, se registran encharcamientos en vías de acceso a las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
30 de noviembre de 2025 - 11:02 p. m.
El agua se filtró en la plaza de mercado y en los predios colindantes con la avenida principal del municipio.
El agua se filtró en la plaza de mercado y en los predios colindantes con la avenida principal del municipio.
Foto: Redes Sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las lluvias de este domingo 30 de noviembre provocaron inundaciones y emergencias en el municipio de La Calera y en algunas calles de la capital del país. En videos que compartieron los residentes en redes sociales se aprecian las calles inundadas e, incluso, fincas cubiertas con una capa de granizo.

De acuerdo con el reporte preliminar, la inundación en la vía principal del municipio fue generada por el desbordamiento del Río Teusacá, el cual tuvo un aumento en su caudal por encima de lo normal debido a la intensidad de las lluvias.

Más información sobre Bogotá: Autoridades alertan por nuevas estafas bancarias por teléfono en Bogotá, ¿Cómo protegerse?.

Por fortuna, la integridad de ninguna persona se vio comprometida por la creciente, salvo por algunos atascos de vehículos que transitaban por la vía inundada y filtraciones de agua en los establecimientos comerciales que conforman la plaza de mercado central del municipio.

Lluvias en Bogotá

Para el caso de Bogotá, el Idiger reportó lluvias en gran parte de la ciudad durante la mañana y gran parte de la tarde de este domingo.

En zonas del sur de la ciudad como Usme y Ciudad Bolívar se reportaron inundaciones en corredores de movilidad como el de la Av. Boyacá, lo cual dificultó la movilidad y el acceso a esas dos localidades.

En cuanto al centro ampliado de la ciudad, también se registraron precipitaciones importantes en las localidades de Chapinero y Usaquen, pero no se presentaron inundaciones. Solo algunos encharcamientos menores que fueron cediendo con el pasar de las horas.

Le puede interesar: Transmilenio ahora también será promotor inmobiliario: retos y oportunidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Lluvías

Lluvias Bogotá

La Calera

Inundación

Invierno

Granizada

Cundinamarca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.