Granizada provocó inundaciones en La Calera y algunas zonas de Bogotá

El agua se filtró en la plaza de mercado y en los predios colindantes con la avenida principal del municipio. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las lluvias de este domingo 30 de noviembre provocaron inundaciones y emergencias en el municipio de La Calera y en algunas calles de la capital del país. En videos que compartieron los residentes en redes sociales se aprecian las calles inundadas e, incluso, fincas cubiertas con una capa de granizo.

De acuerdo con el reporte preliminar, la inundación en la vía principal del municipio fue generada por el desbordamiento del Río Teusacá, el cual tuvo un aumento en su caudal por encima de lo normal debido a la intensidad de las lluvias.

Más información sobre Bogotá: Autoridades alertan por nuevas estafas bancarias por teléfono en Bogotá, ¿Cómo protegerse?.

Por fortuna, la integridad de ninguna persona se vio comprometida por la creciente, salvo por algunos atascos de vehículos que transitaban por la vía inundada y filtraciones de agua en los establecimientos comerciales que conforman la plaza de mercado central del municipio.

#CUNDINAMARCA. En las últimas horas, fuerte granizada ha provocado inundaciones en La Calera. Varios videos captado por un ciudadano muestra la gravedad de la situación, con el agua entrando a locales comerciales donde las personas buscaban resguardo. También se observa el… pic.twitter.com/czj7GWWYmQ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 30, 2025

Lluvias en Bogotá

Para el caso de Bogotá, el Idiger reportó lluvias en gran parte de la ciudad durante la mañana y gran parte de la tarde de este domingo.

En zonas del sur de la ciudad como Usme y Ciudad Bolívar se reportaron inundaciones en corredores de movilidad como el de la Av. Boyacá, lo cual dificultó la movilidad y el acceso a esas dos localidades.

En cuanto al centro ampliado de la ciudad, también se registraron precipitaciones importantes en las localidades de Chapinero y Usaquen, pero no se presentaron inundaciones. Solo algunos encharcamientos menores que fueron cediendo con el pasar de las horas.

⛈️[04:50 p.m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias, se presenta inundación en la localidad de Usaquén, en la Calle 187C con Carrera 7.



¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/ki5DbsOfWE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 30, 2025

Le puede interesar: Transmilenio ahora también será promotor inmobiliario: retos y oportunidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.