Los homicidios en Cundinamarca han bajado 20,2 % respecto al año pasado. Foto: Cortesía

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El plan para que Cundinamarca sea uno de los departamentos más seguros de Colombia está dando resultados. En el último año, la estrategia liderada por el gobernador Jorge Emilio Rey, que suma coordinación interinstitucional, trabajo focalizado y voluntad, ha llevado a una significativa reducción del homicidio y de otros ocho delitos de alto impacto. Como dato destacado, a la fecha, 68 municipios no reportaban muertes violentas, lo que se traduce en ciudadanos que confían en las instituciones.

En cifras concretas, entre enero y septiembre, la tasa de homicidios en el departamento fue de 7,8 casos por cada 100.000 habitantes, casi 11,7 puntos por debajo del promedio nacional (19,5) y muy por debajo de la tasa de Valle (38,2), Atlántico (34), Antioquia (18,8) y Santander (15). En cuanto a otros delitos, se destaca la disminución de delitos sexuales (-3,4 %), hurto de carros (-22,4 %), de motocicletas (-9 %), a residencias (-8,3), de ganado (-60,9), a personas (-10,6 %) y secuestro (-53,3 %). Además, no se han reportado hurto a bancos ni casos de terrorismo.

La estrategia en un principio representaba un enorme desafío, en especial por la ubicación de Cundinamarca: rodea a Bogotá, la ciudad más poblada de Colombia, y limita con departamentos donde el crimen organizado se viene fortaleciendo, como lo evidencian los últimos ataques en Tolima, Huila y Meta. Pero el resultado hoy es claro al lograr que los homicidios pasaran de 40 casos mensuales en promedio a 31, lo que representa una reducción acumulada de casi 20 % en lo corrido de 2026, frente al mismo período del año anterior.

Algo similar viene ocurriendo con otros delitos como el hurto, el secuestro, la piratería o las agresiones sexuales. “La seguridad es transversal a las actividades de la vida de los cundinamarqueses. Cada acción también impacta en la educación, los proyectos familiares o el comercio y la preservación de la vida”, comenta el gobernador Rey.

Estrategia holística

El plan, a través del cual se ha logrado que en el 58 % de los municipios no se hayan reportado asesinatos este año, tiene varios componentes: el primero, y tal vez el más importante, la coordinación interinstitucional. Cada 15 días se realiza un consejo de seguridad. Allí el gobernador dialoga con la Policía, la Fiscalía y el Ejército para analizar resultados y realizar un diagnóstico que defina el siguiente paso. En este encuentro se decide qué territorio se debe intervenir y de qué manera se pueden aprovechar mejor los limitados recursos, tanto humanos y logísticos como económicos.

En estas reuniones diseñaron una de las piezas claves de la estrategia: las “megatonas” de seguridad. Se trata de operativos a gran escala, con presencia de todas las autoridades, donde se concentra el poder del Estado para obtener mejores resultados en municipios puntuales. La última, de las 34 operaciones que han desarrollado en los últimos años, fue en Anolaima, a principios de noviembre. Allí se logró la captura de una persona buscada por hurto, la recuperación de un vehículo robado, la incautación de cigarrillos y licor de contrabando, y el registro de inmuebles y ciudadanos.

La intervención, además, va acompañada con planes de prevención y concientización de la ciudadanía para enseñarle dónde denunciar, qué hacer frente a algún delito y mostrar la ruta para encontrar seguridad y justicia. El general (r) Luis Fernando Navarro, actual secretario de Gobierno de Cundinamarca, explica que esta arista tiene gran valor, pues permite recuperar la confianza de la ciudadanía, en especial donde las “megatomas” han dado mayores resultados, como en Madrid, Fusagasugá, Ubaté, Mosquera, entre otros.

Navarro resalta resultados como la desarticulación de 178 bandas criminales, la captura de 5.700 personas, 204 allanamientos a inmuebles sospechosos y la incautación de centenares de toneladas de sustancias psicoactivas, armas, material de contrabando y licor adulterado. “Se ha priorizado proteger la vida y la libertad de los cundinamarqueses. Las cifras, más que una estadística, muestran que hay gobernanza, presencia y capacidad de garantizar las condiciones para que el departamento pueda alcanzar el desarrollo”, puntualiza Navarro.

Escuchando a la ciudadanía

Otro de los argumentos con los que Navarro explica el éxito de la estrategia es la vinculación activa de los ciudadanos y líderes sociales de los 116 municipios del departamento. La Secretaría ha escuchado a habitantes que han materializado, de la mano de la Gobernación, apuestas como la creación de 33 grupos de denuncia, 245 frentes de seguridad y la participación en más de 6.000 campañas de prevención, tanto en las ciudades principales (Soacha, Madrid, Mosquera y Fusagasugá) como en parajes rurales.

Finalmente, el ciclo de la estrategia se cierra con un componente fundamental: las facilidades y garantías para que la gente pueda denunciar sin miedo. Por esa razón se ha vinculado de forma más activa a la Fiscalía y sus diferentes oficinas seccionales para que reciban las noticias criminales, las investiguen y contribuyan a desmantelar grandes bandas. “La ciudadanía ve y sufre los problemas. Un solo hecho afecta a su familia, a su comunidad, a su barrio o a su vereda. Por eso es clave escucharla y vincularla en la estrategia”, comenta Navarro.

Presencia sostenida

El gobernador Rey comenta que la estrategia no se remite solo a vigilar y a castigar el crimen. También tiene que ver con la presencia del Estado a través de su oferta. De nada sirve el pie de fuerza, dice, si faltan otros mínimos básicos como educación, vías y salud en los territorios. Por eso, cada uno de los territorios donde hay avances en seguridad se complementa con la llegada de otras estrategias como Médico en tu Territorio, la iniciativa para dotar de profesionales a las poblaciones rurales, o Mi Finca Más Productiva, un programa para garantizar rendimientos en las parcelas. “Seguimos consolidando una estrategia de seguridad que hoy nos permite mantener indicadores delictivos a la baja. La prioridad es la vida y la seguridad de los cundinamarqueses”, concluye Rey.

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