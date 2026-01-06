Estas son las nuevas tarifas de buses intermunicipales en Cundinamarca para 2026

Las variaciones en los precios se comenzaron a aplicar desde el primero de enero. Foto: Supertransporte

A los incrementos en las tarifas de Transmilenio y el valor de la mínima para los taxis, se suman variaciones en los cobros de las empresas de transporte intermunicipal, que para muchos es clave para transitar a diario a su trabajo o estudio desde y hacia Bogotá.

Las variaciones están directamente relacionadas con el aumento del salario mínimo, que para este año fue del 23 %, y las variaciones en lo operativo como el alza que también se le hizo a la gasolina y el diesel.

Ante esto, la empresa Rápido El Carmen publicó la lista actualizada de las tarifas que aplica este año desde Bogotá hacia municipios cercanos de la sabana y otros de Boyacá como Samacá.

Otras empresas como Coop Trans Tequendama también ya publicaron sus tarifas para este año hacia municipios al sur de Bogotá, como Girardot, Anapoima y El colegio.

Rutas y precios a la Sabana de Bogotá

Tarifa mínima: $5.000

Teletón: $6.000

Centro Chía: $7.000

Cajicá: $7.500

Zipaquirá: $10.500

La Paz: $10.500

Cruce de Neusa: $13.000

Casa Blanca: $13.500

La Ruidosa: $14.000

Pajarito: $15.000

Tierra Negra: $16.000

Represa del Neusa: $16.000

Tausa: $17.000

Sutatausa: $19.000

Ubaté: $21.000

Carmen de Carupa: $27.000

Capellanía: $26.000

Lenguazaque: $30.000

Fúquene: $31.000

Susa: $31.000

Simijaca: $32.000

Guachetá: $32.000

San Miguel: $38.000

Chiquinquirá: $40.000

Ráquira: $45.000

Tinjacá: $46.000

Sutamarchán: $47.000

Sáchica: $48.000

Villa de Leyva: $50.000

Rutas y precios al sur de Cundinamarca

Charquito: $7.000

El Salto: $9.000

El Pin: $12.000

Zoológico: $14.000

El Progreso: $15.000

San Antonio: $16.000

Tena: $23.000

Bellavista: $15.000

La Gran Vía: $16.000

Pradilla: $19.000

Martínez: $20.000

El Colegio: $23.000

La Pitala: $24.000

La Victoria: $26.000

Triunfo: $26.000

Patio Bonito: $27.000

La Jazminia: $27.000

Golconda: $27.000

Calichana: $27.000

Pueblo Piedra: $28.000

Igua: $28.000

Anapoima: $29.000

Viotá: $30.000

San Gabriel: $30.000

El Piñal: $31.000

La Horqueta: $33.000

Tocaima: $35.000

Pubenza: $40.000

Girardot: $46.000

Silvania: $19.000

Soacha: $3.500

Sibaté: $5.000

Peñón: $8.000

Desde Soacha

El Charquito — $2.500

El Salto — $4.000

La Virgen — $5.000

Zoológico — $12.000

Santandersito — $9.000

San Antonio — $11.000

Desde Girardot

Tocaima — $9.000

El Piñal — $11.000

La Horqueta — $11.000

Viotá — $13.000

Triunfo — $18.000

Mesitas — $22.000

Desde Tocaima

Girardot — $9.000

El Piñal — $5.000

Viotá — $7.000

Triunfo — $12.000

Mesitas — $14.000

Bogotá — $35.000

Desde Viotá

Triunfo — $7.000

Mesitas — $9.000

Bogotá — $30.000

Desde Mesitas