Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Estas son las nuevas tarifas de buses intermunicipales en Cundinamarca para 2026

Con los cambios responden al aumento del salario mínimo y de los costos operativos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
06 de enero de 2026 - 12:43 p. m.
Las variaciones en los precios se comenzaron a aplicar desde el primero de enero.
Las variaciones en los precios se comenzaron a aplicar desde el primero de enero.
Foto: Supertransporte
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A los incrementos en las tarifas de Transmilenio y el valor de la mínima para los taxis, se suman variaciones en los cobros de las empresas de transporte intermunicipal, que para muchos es clave para transitar a diario a su trabajo o estudio desde y hacia Bogotá.

Lea: Así fue el rescate de 20 personas que naufragaron en Cartagena; dos embarcaciones chocaron

Las variaciones están directamente relacionadas con el aumento del salario mínimo, que para este año fue del 23 %, y las variaciones en lo operativo como el alza que también se le hizo a la gasolina y el diesel.

Ante esto, la empresa Rápido El Carmen publicó la lista actualizada de las tarifas que aplica este año desde Bogotá hacia municipios cercanos de la sabana y otros de Boyacá como Samacá.

Otras empresas como Coop Trans Tequendama también ya publicaron sus tarifas para este año hacia municipios al sur de Bogotá, como Girardot, Anapoima y El colegio.

Rutas y precios a la Sabana de Bogotá

  • Tarifa mínima: $5.000
  • Teletón: $6.000
  • Centro Chía: $7.000
  • Cajicá: $7.500
  • Zipaquirá: $10.500
  • La Paz: $10.500
  • Cruce de Neusa: $13.000
  • Casa Blanca: $13.500
  • La Ruidosa: $14.000
  • Pajarito: $15.000
  • Tierra Negra: $16.000
  • Represa del Neusa: $16.000
  • Tausa: $17.000
  • Sutatausa: $19.000
  • Ubaté: $21.000
  • Carmen de Carupa: $27.000
  • Capellanía: $26.000
  • Lenguazaque: $30.000
  • Fúquene: $31.000
  • Susa: $31.000
  • Simijaca: $32.000
  • Guachetá: $32.000
  • San Miguel: $38.000
  • Chiquinquirá: $40.000
  • Ráquira: $45.000
  • Tinjacá: $46.000
  • Sutamarchán: $47.000
  • Sáchica: $48.000
  • Villa de Leyva: $50.000

Le puede interesar: Asesinaron a tres mujeres en Santander de Quilichao; dos fueron en medio de un velorio

Rutas y precios al sur de Cundinamarca

  • Charquito: $7.000
  • El Salto: $9.000
  • El Pin: $12.000
  • Zoológico: $14.000
  • El Progreso: $15.000
  • San Antonio: $16.000
  • Tena: $23.000
  • Bellavista: $15.000
  • La Gran Vía: $16.000
  • Pradilla: $19.000
  • Martínez: $20.000
  • El Colegio: $23.000
  • La Pitala: $24.000
  • La Victoria: $26.000
  • Triunfo: $26.000
  • Patio Bonito: $27.000
  • La Jazminia: $27.000
  • Golconda: $27.000
  • Calichana: $27.000
  • Pueblo Piedra: $28.000
  • Igua: $28.000
  • Anapoima: $29.000
  • Viotá: $30.000
  • San Gabriel: $30.000
  • El Piñal: $31.000
  • La Horqueta: $33.000
  • Tocaima: $35.000
  • Pubenza: $40.000
  • Girardot: $46.000
  • Silvania: $19.000
  • Soacha: $3.500
  • Sibaté: $5.000
  • Peñón: $8.000

Desde Soacha

  • El Charquito — $2.500
  • El Salto — $4.000
  • La Virgen — $5.000
  • Zoológico — $12.000
  • Santandersito — $9.000
  • San Antonio — $11.000

Desde Girardot

  • Tocaima — $9.000
  • El Piñal — $11.000
  • La Horqueta — $11.000
  • Viotá — $13.000
  • Triunfo — $18.000
  • Mesitas — $22.000

Desde Tocaima

  • Girardot — $9.000
  • El Piñal — $5.000
  • Viotá — $7.000
  • Triunfo — $12.000
  • Mesitas — $14.000
  • Bogotá — $35.000

Desde Viotá

  • Triunfo — $7.000
  • Mesitas — $9.000
  • Bogotá — $30.000

Desde Mesitas

  • Viotá — $9.000
  • Bellavista — $10.000
  • Tocaima — $14.000
  • Girardot — $22.000
  • La Victoria — $6.000
  • Triunfo — $5.000
  • Anapoima — $9.000
  • Jazminia — $7.000
  • California — $9.000
  • San Gabriel — $12.000
  • Patio Bonito — $6.000
  • Calichana — $7.000
  • Golconda — $7.000
  • Zoológico — $9.000
  • Bogotá — $23.000

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

tarifa

buses

intermunicipales

Cundinamarca

Rápido El Carmen

Coop Trans Tequendama

Sabana

Soacha

Anapima

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.