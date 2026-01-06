Estas son las nuevas tarifas de buses intermunicipales en Cundinamarca para 2026

Escucha este artículo
A los incrementos en las tarifas de Transmilenio y el valor de la mínima para los taxis, se suman variaciones en los cobros de las empresas de transporte intermunicipal, que para muchos es clave para transitar a diario a su trabajo o estudio desde y hacia Bogotá.
Las variaciones están directamente relacionadas con el aumento del salario mínimo, que para este año fue del 23 %, y las variaciones en lo operativo como el alza que también se le hizo a la gasolina y el diesel.
Ante esto, la empresa Rápido El Carmen publicó la lista actualizada de las tarifas que aplica este año desde Bogotá hacia municipios cercanos de la sabana y otros de Boyacá como Samacá.
Otras empresas como Coop Trans Tequendama también ya publicaron sus tarifas para este año hacia municipios al sur de Bogotá, como Girardot, Anapoima y El colegio.
Rutas y precios a la Sabana de Bogotá
- Tarifa mínima: $5.000
- Teletón: $6.000
- Centro Chía: $7.000
- Cajicá: $7.500
- Zipaquirá: $10.500
- La Paz: $10.500
- Cruce de Neusa: $13.000
- Casa Blanca: $13.500
- La Ruidosa: $14.000
- Pajarito: $15.000
- Tierra Negra: $16.000
- Represa del Neusa: $16.000
- Tausa: $17.000
- Sutatausa: $19.000
- Ubaté: $21.000
- Carmen de Carupa: $27.000
- Capellanía: $26.000
- Lenguazaque: $30.000
- Fúquene: $31.000
- Susa: $31.000
- Simijaca: $32.000
- Guachetá: $32.000
- San Miguel: $38.000
- Chiquinquirá: $40.000
- Ráquira: $45.000
- Tinjacá: $46.000
- Sutamarchán: $47.000
- Sáchica: $48.000
- Villa de Leyva: $50.000
Rutas y precios al sur de Cundinamarca
- Charquito: $7.000
- El Salto: $9.000
- El Pin: $12.000
- Zoológico: $14.000
- El Progreso: $15.000
- San Antonio: $16.000
- Tena: $23.000
- Bellavista: $15.000
- La Gran Vía: $16.000
- Pradilla: $19.000
- Martínez: $20.000
- El Colegio: $23.000
- La Pitala: $24.000
- La Victoria: $26.000
- Triunfo: $26.000
- Patio Bonito: $27.000
- La Jazminia: $27.000
- Golconda: $27.000
- Calichana: $27.000
- Pueblo Piedra: $28.000
- Igua: $28.000
- Anapoima: $29.000
- Viotá: $30.000
- San Gabriel: $30.000
- El Piñal: $31.000
- La Horqueta: $33.000
- Tocaima: $35.000
- Pubenza: $40.000
- Girardot: $46.000
- Silvania: $19.000
- Soacha: $3.500
- Sibaté: $5.000
- Peñón: $8.000
Desde Soacha
- El Charquito — $2.500
- El Salto — $4.000
- La Virgen — $5.000
- Zoológico — $12.000
- Santandersito — $9.000
- San Antonio — $11.000
Desde Girardot
- Tocaima — $9.000
- El Piñal — $11.000
- La Horqueta — $11.000
- Viotá — $13.000
- Triunfo — $18.000
- Mesitas — $22.000
Desde Tocaima
- Girardot — $9.000
- El Piñal — $5.000
- Viotá — $7.000
- Triunfo — $12.000
- Mesitas — $14.000
- Bogotá — $35.000
Desde Viotá
- Triunfo — $7.000
- Mesitas — $9.000
- Bogotá — $30.000
Desde Mesitas
- Viotá — $9.000
- Bellavista — $10.000
- Tocaima — $14.000
- Girardot — $22.000
- La Victoria — $6.000
- Triunfo — $5.000
- Anapoima — $9.000
- Jazminia — $7.000
- California — $9.000
- San Gabriel — $12.000
- Patio Bonito — $6.000
- Calichana — $7.000
- Golconda — $7.000
- Zoológico — $9.000
- Bogotá — $23.000