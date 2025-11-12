Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

“Una Novena por Bogotá” vuelve para unir a la ciudad en solidaridad: conozca más

El evento se realizará el próximo 16 de diciembre en el Movistar Arena.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de noviembre de 2025 - 11:52 p. m.
Fachada e iluminación del Movistar Arena de Bogotá.
Fachada e iluminación del Movistar Arena de Bogotá.
Foto: Cristian Garavito
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la ciudad, como lo dio a conocer el Banco de Alimentos de Bogotá, el 16 de diciembre celebrarán la cuarta edición de Una Novena por Bogotá en el Movistar Arena. Resaltaron que los equipos que hacen parte del evento no reciben ningún tipo de remuneración.

Lea más: Juan Carlos Suárez irá a prisión por homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno

Según indicaron, para este espacio estará presente la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la alegría de Los 50 de Joselito y V de Vinilo.

Para el año pasado, agotaron boletería con la asistencia de 11 mil personas y recolectaron 86 mil kilos de alimentos. Donaciones tanto de los ciudadanos como de empresas. Y para este 2025, indicaron, que funcionará de la misma manera, desde hoy, 12 de noviembre, los interesados podrán donar 3 kilos de granos en las tiendas D1 autorizadas y obtener su boleta o directamente en la página de TuBoleta.

Más noticias: Confirman segunda muerte por explosión en la localidad de Kennedy

¿Cuáles son las tiendas autorizadas?

  • San Cipriano.
  • Cantón Norte.
  • Unicentro de Occidente.
  • Tienda Aloha.
  • Multidrive.
  • Puente Largo.
  • Alcázares.
  • Perdomo.
  • Madelena.
  • Plaza de las Américas.
  • Tibana Cra. 38.
  • CC. Plaza Imperial.
  • Chicó 93.
  • Andino.
  • Los Cedros.

Le puede interesar: Juan Carlos Suárez irá a prisión por homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno

Cabe resaltar, que lo recaudado en esta novena será la base de la campaña NaviDAR, la cual para este año esperan entregar 100.000 mercados a los hogares más necesitados en diversas comunidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Eventos

Eventos en Bogotá

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.