“Una Novena por Bogotá” vuelve para unir a la ciudad en solidaridad: conozca más

En la ciudad, como lo dio a conocer el Banco de Alimentos de Bogotá, el 16 de diciembre celebrarán la cuarta edición de Una Novena por Bogotá en el Movistar Arena. Resaltaron que los equipos que hacen parte del evento no reciben ningún tipo de remuneración.
Según indicaron, para este espacio estará presente la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la alegría de Los 50 de Joselito y V de Vinilo.
Para el año pasado, agotaron boletería con la asistencia de 11 mil personas y recolectaron 86 mil kilos de alimentos. Donaciones tanto de los ciudadanos como de empresas. Y para este 2025, indicaron, que funcionará de la misma manera, desde hoy, 12 de noviembre, los interesados podrán donar 3 kilos de granos en las tiendas D1 autorizadas y obtener su boleta o directamente en la página de TuBoleta.
🎶 Una Novena por Bogotá. Este 16 de diciembre en el @MovistarArenaCo, viviremos una noche única con @filarmonibogota, @los50dejoselito, @vdvinilo y un invitado sorpresa 🎤— Banco de Alimentos de Bogotá (@BancoAAlimentos) November 11, 2025
🎟️ Tu entrada = 3 kilos de granos en puntos @TiendasD1 o en https://t.co/PYaIKlwUJ1#UnaNovenaPorBogotá pic.twitter.com/ZQCoYI8PL5
¿Cuáles son las tiendas autorizadas?
- San Cipriano.
- Cantón Norte.
- Unicentro de Occidente.
- Tienda Aloha.
- Multidrive.
- Puente Largo.
- Alcázares.
- Perdomo.
- Madelena.
- Plaza de las Américas.
- Tibana Cra. 38.
- CC. Plaza Imperial.
- Chicó 93.
- Andino.
- Los Cedros.
Cabe resaltar, que lo recaudado en esta novena será la base de la campaña NaviDAR, la cual para este año esperan entregar 100.000 mercados a los hogares más necesitados en diversas comunidades.
