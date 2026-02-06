Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Explosión en mina de Guachetá: rescatan los cuerpos sin vida de dos mineros

La lamentable tragedia deja aún a seis trabajadores más atrapados en el socavón. Así se adelanta el rescate.

Redacción Bogotá
06 de febrero de 2026 - 09:11 p. m.
Los organismos de socorro continúan realizando labores de ventilación para dispersar la acumulación de gases.
Foto: Jorge Rey
Continúan las labores de rescate de seis trabajadores que quedaron atrapados en una mina de carbón en la vereda Las Peñas, municipio de Guachetá, Cundinamarca.

Los mineros, identificados como Iván Martínez, Arnol Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia (28 años), se encontraban al interior del socavón al momento del incidente en horas de la noche del jueves.

Tras más de 14 horas de labores de rescate, lamentablemente la Delegación Departamental Bomberos Cundinamarca confirmó que dos de los seis mineros fueron sacados sin vida a 275 y 290 metros de profundidad, respectivamente.

De acuerdo con el gobernador, Jorge Emilio Rey, la explosión se originó por acumulación de gas metano. Las concentraciones eran tal, que obligó a los rescatistas a suspender temporalmente el ingreso al interior de la mina.

Sobre los otros cuatro trabajadores, los organismos de socorro señalaron que continúan con las labores de ventilación de la mina y aseguramiento del área con el fin de establecer a cuántos metros se encuentran los demás mineros.

Las familias, quienes esperan con angustia nuevas noticias, están recibiendo apoyo psicosocial e institucional por parte de la Gobernación de Cundinamarca.

