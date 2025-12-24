Familia en Facatativá fue encontrada muerta: hipótesis apuntan a una intoxicación por gas

El aviso a las autoridades fue hecho por el familiar de una de las víctimas. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas se conoció la muerte de cuatro personas al interior de una vivienda ubicada en el barrio Mana Blanca del municipio de Facatativá, Cundinamarca.

Lea más: Pilas con el hurto de vehículos en diciembre: ¿cómo actúan los delincuentes?

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, las víctimas son cuatro hombres entre los 20 y 30 años. Aunque será Medicina Legal quien establezca las causas del deceso, Rey informó que una de la hipótesis del fallecimiento, sería a causa de inhalación por dióxido de carbono.

“Eran cuatro personas de nacionalidad extranjera que vivían en un mismo lugar. Estaban consumiendo licor, se quedan dormidos y por alguna razón la estufa queda prendida”, detalló el gobernador.

El aviso a las autoridades fue hecho por el familiar de una de las víctimas quien tras no lograr establecer contacto se dirigió al inmueble, percibió un fuerte olor a gas y encontró la lamentable escena.

Los actos urgentes fueron atendidos por el CTI de la Fiscalía, quien acordó el inmueble para su inspección y posterior levantamiento de los cadáveres.

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas e incluso para los animales. Este ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, reduciendo la capacidad para transportar oxígeno y haciendo que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega.

Le puede interesar: Estas fueron las infracciones por las que multaron más a los bogotanos en 2025

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo, que estuvieron en un ambiente cerrado, presentan:

Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia

Debilidad

Cansancio

Náuseas/vómitos

Pérdida del conocimiento y/o convulsiones

Palpitaciones

Dolor de pecho

Paro cardiorrespiratorio

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.