Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Familia en Facatativá fue encontrada muerta: hipótesis apuntan a una intoxicación por gas

El gobernador de Cundinamarca confirmó que los cuatro adultos fallecidos tenían entre 20 y 30 años de edad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
24 de diciembre de 2025 - 04:15 p. m.
El aviso a las autoridades fue hecho por el familiar de una de las víctimas.
El aviso a las autoridades fue hecho por el familiar de una de las víctimas.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En las últimas horas se conoció la muerte de cuatro personas al interior de una vivienda ubicada en el barrio Mana Blanca del municipio de Facatativá, Cundinamarca.

Lea más: Pilas con el hurto de vehículos en diciembre: ¿cómo actúan los delincuentes?

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, las víctimas son cuatro hombres entre los 20 y 30 años. Aunque será Medicina Legal quien establezca las causas del deceso, Rey informó que una de la hipótesis del fallecimiento, sería a causa de inhalación por dióxido de carbono.

“Eran cuatro personas de nacionalidad extranjera que vivían en un mismo lugar. Estaban consumiendo licor, se quedan dormidos y por alguna razón la estufa queda prendida”, detalló el gobernador.

El aviso a las autoridades fue hecho por el familiar de una de las víctimas quien tras no lograr establecer contacto se dirigió al inmueble, percibió un fuerte olor a gas y encontró la lamentable escena.

Los actos urgentes fueron atendidos por el CTI de la Fiscalía, quien acordó el inmueble para su inspección y posterior levantamiento de los cadáveres.

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas e incluso para los animales. Este ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, reduciendo la capacidad para transportar oxígeno y haciendo que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega.

Le puede interesar: Estas fueron las infracciones por las que multaron más a los bogotanos en 2025

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo, que estuvieron en un ambiente cerrado, presentan:

  • Dolor de cabeza
  • Mareos
  • Somnolencia
  • Debilidad
  • Cansancio
  • Náuseas/vómitos
  • Pérdida del conocimiento y/o convulsiones
  • Palpitaciones
  • Dolor de pecho
  • Paro cardiorrespiratorio

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

Cundinamarca

Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.