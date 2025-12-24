Pilas con el hurto de vehículos en diciembre: ¿cómo actúan los delincuentes?

Se han recuperado 1.020 vehículos, 1.322 motocicletas y se han capturado cerca de 500 personas por hurto de automotores. Foto: Secretaría de Seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hurto de vehículos es uno de los delitos que más aqueja a la ciudadanía en la capital. En lo corrido de este año, con corte al 15 de diciembre se han registrado 3.140 denuncias, una reducción del 22%.

Lea más: El carro se apagó y la Policía los capturó: insólito robo frustrado en Engativá

Desde la Secretaría de Seguridad, a través del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), ha analizado patrones que se repiten en estos hechos delictivos:

El hurto por oportunidad

Delincuentes escogen sectores con iluminación deficiente, sin vigilancia y cercanos a corredores viales, lo que facilita el retiro rápido del vehículo. Una vez esperan a que la víctima deje el carro o la moto en vía pública, manipulan las chapas o sistemas básicos de seguridad. En varios casos cuentan con un vehículo de apoyo.

2. Hurto de vehículos por atraco: ocurre en movimiento

Al menos dos delincuentes, generalmente armados, interceptan a la víctima cuando llega o sale de su casa o trabajo.

Eligen calles oscuras, secundarias y con poca actividad, pero cercanas a avenidas principales para facilitar la fuga. Una vez intimidan a sus víctimas, obligan a entregar el vehículo.

Después del hurto, dejan el vehículo abandonado por horas o incluso por días en calles lejanas o parqueaderos públicos, para despistar a las autoridades.

Una vez se cercioran de que el carro, por ejemplo, no tiene sistemas de rastreo con los que puedan ubicarlo, finalizan el hurto desguazando el vehículo.

En ambos tipos de hurto, se ha identificado un fenómeno transversal: delincuentes se comunican por WhatsApp o redes sociales asegurando tener el vehículo y piden dinero para devolverlo, incluso enviando fotografías o videos.

¿Qué están haciendo las autoridades?

El análisis detallado del comportamiento delictivo ha sido clave en las autoridades para reforzar el despliegue operativo en contra de las bandas delincuenciales. Ese trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Fiscalía ha logrado la recuperación de 1.020 vehículos, 1.322 motocicletas y la captura de cerca de 500 personas por hurto de automotores.

Recientemente, tras dos años de pesquisas y seguimientos, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desmantelar a un grupo delincuencial conocido como ‘Los Pumas’, señalado de cometer hurtos de vehículos de alta gama y de plataformas de transporte en varias localidades de la capital.

El ‘modus operandi’ de esta banda era el siguiente: primero solicitaban vehículos de plataforma a través de diferentes aplicaciones, una vez aceptaban el servicio, durante el recorrido, amenazando con armas de fuego, intimidaban a los conductores y hurtaban sus vehículos. Luego de cometer estos hechos abandonaban a sus víctimas en lugares alejados.

Tras hurtar los vehículos, los delincuentes los trasladaban a algunos garajes propiedad de integrantes de la banda delincuencial, o a parqueaderos de diferentes centros comerciales.

Le puede interesar: Cierre en la Av. calle 32 con Caracas: fechas, horarios y desvíos por obras del Metro

Entre los capturados figuran alias ‘Nicky’, quien se encargaba de intimidar a las víctimas con armas de fuego; alias ‘Paula’, responsable de solicitar los servicios de plataforma, y alias ‘Celeita’, quien conducía los vehículos hurtados. Llamó la atención de las autoridades que este último personaje, tenía una medida de detención domiciliaria vigente por hurto desde 2024 y registra también tres condenas por hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Las autoridades le atribuyen a esta organización al menos 21 casos denunciados, con una afectación económica estimada en COP 2.450 millones de pesos, producto de la actividad criminal.

A los detenidos se les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Nueve de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el resto prisión domiciliaria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.